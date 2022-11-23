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Поїзди метро в Києві курсуватимуть з інтервалом 10 хвилин, – КМДА

метро,київ

Поїзди метро в Києві курсуватимуть із інтервалом близько 10 хвилин через пошкодження енергосистеми внаслідок ракетних обстрілів.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Такий графік руху буде застосовуватись відсьогодні до стабілізації ситуації в енергосистемі країни.

У КМДА нагадали, що підземні станції метро працюють як укриття.

Як повідомлялося, внаслідок чергової атаки росіян на енергосистему України 23 листопада зафіксували влучання по об’єктах критичної інфраструктури у кількох областях.

Унаслідок цього Київська область повністю знеструмлена. Також частково немає опалення та водопостачання.

Автор: 

Київ (4717) Метрополітен (614)


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