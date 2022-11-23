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Енергопостачання критичної інфраструктури Київської області має бути відновлено протягом найближчих годин, – Кулеба

електроенергія

Енергопостачання до об’єктів критичної інфраструктури Київської області має бути відновлено протягом найближчих годин, а далі поступово будуть подавати електропостачання до міст.

Про це повідомив голова Київської обладміністрації Олексій Кулеба в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Протягом найближчих годин ми очікуємо на хороші новини щодо відновлення енергопостачання до об'єктів критичної інфраструктури, а далі поступово підживлюватимуться наші міста", – сказав Кулеба

Щодо водопостачання області, глава області повідомив, що через відсутність електроенергії в низці населених пунктів немає і води, але робота з відновлення вже триває.

Раніше внаслідок ракетних обстрілів Київська область була повністю знеструмлена

Як повідомлялося, внаслідок чергової атаки росіян на енергосистему України 23 листопада зафіксували влучання по об’єктах критичної інфраструктури у кількох областях.

Автор: 

Київська область (290) електроенергія (4297)


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