Євросоюз може зупинити виділення Угорщині частини коштів, – ЗМІ

Європейська Комісія може призупинити виділення частини коштів Угорщині, оскільки країна не змогла прийняти закони, спрямовані на боротьбу з корупцією і зміцнення верховенства права.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, передає Європейська правда.

Єврокомісія бачить, що Угорщина досягла значного прогресу у вирішенні проблем, що викликають занепокоєння блоку, але деякі питання залишаються невирішеними, сказали співрозмовники видання.

Комісія досі оцінює досягнутий прогрес, який визначить рівень утриманих коштів. Остаточне рішення про призупинення буде прийнято країнами-членами ЄС наступного місяця.

Читайте також: Орбан офіційно пообіцяв блокувати виділення нового пакету допомоги ЄС для України на 18 мільярдів євро

Угорщина в свою чергу повідомила Єврокомісії, що вона виконала всі свої зобов'язання по боротьбі з корупцією.

Раніше депутати Європарламенту застерегли Єврокомісію від розблокування мільярдів євро для Угорщини, заявивши, що прем’єр-міністр Віктор Орбан порушує демократичні норми.

Як повідомлялося, Європейська Комісія готується розблокувати до 14,7 млрд євро фінансування для Угорщини, які були заморожені через невирішені проблеми з верховенством права та судовою системою.

За даними агентства блоку по боротьбі з шахрайством OLAF, Угорщина мала порушення у майже 4% витрат коштів ЄС у 2015-2019 роках, що є найгіршим результатом серед 27 країн-членів ЄС.

Згідно з джерелами, умовне схвалення Комісією мільярдних коштів для Угорщини залежатиме від подальшого дотримання стандартів демократії, що означає, що Брюссель може припинити перерахування грошових траншів у майбутньому.