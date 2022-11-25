Урожай зернових та зернобобових перевищив 40 мільйонів тонн, – Мінагрополітики

Українські аграрії станом на 24 листопада зібрали 40,1 мільйона тонн зернових та зернобобових культур на площі 9,2 млн га (82%) при врожайності 43,7 ц/га.

Як повідомляє пресслужба Мінагрополітики, з урахуванням соняшника та інших культур загалом зібрано

У розрізі культур вже зібрано:

18,4 млн тонн пшениці з площі 4,7 млн га (100%) при врожайності 41,2 ц/га;

5,6 млн тонн ячменю з площі 1,6 млн га (100%) при врожайності 35,1 ц/га;

261 тис. тонн гороху зі 111,5 тис. га (100%), при врожайності 23,4 ц/га;

13,5 млн тонн кукурудзи на зерно з площі 2,2 млн га (53%), при врожайності 60,1 ц/га;

156,5 тис. тонн гречки зі 115 тис. га (98%), при врожайності 13,7 ц/га;

98 тис. тонн проса з площі 42,6 тис. га (95%), при врожайності 23,1 ц/га.

Крім того, збирання:

соняшнику проведено на площі 4,5 млн га (96%), намолочено 9,8 млн тонн насіння при врожайності 21,7 ц/га;

сої – на площі 1,5 млн га (97%), намолочено 3,6 млн тонн при врожайності 24,1 ц/га;

ріпаку – на площі 1,1 млн га (100%), намолочено 3,2 млн тонн насіння при врожайності 28,9 ц/га.

Цукрових буряків викопано на площі 166 тис. га (93%), накопано 8,2 млн тонн солодких коренів при врожайності 495 ц/га.

Мінагрополітики зауважує, що аграрії Миколаївщини та Одещини вже завершили збирання цьогорічного урожаю всіх сільськогосподарських культур.

Водночас найбільше зерна намолотили сільгосптоваровиробники Вінниччини – 3,7 млн тонн зерна. Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини – 65,6 ц/га.

Читайте також: Мінсільгосп США покращив прогноз експорту кукурудзи з України

Як повідомлялося, за даними Мінагрополітики станом на 10 листопада, кукурудза на зерно була обмолочена лише на площі 1,6 млн га (39% засіяних площ) при врожайності 58,3 ц/га намолочено 9,6 млн тонн.

Міністерство аграрної політики та продовольства прогнозувало урожай зернових та олійних культур цьогоріч на рівні 65-67 млн тонн.

За даними Держстату, сумарний валовий збір зернових і зернобобових культур в Україні у 2021 році склав 86,01 млн тонн, що на 32,5% більше, ніж роком раніше. Зокрема, врожай пшениці склав 32,15 млн тонн (+29,2%), ячменю – 9,44 млн тонн (+23,6%), кукурудзи – в 42,11 млн тонн (+39%).

Що стосується олійних культур, то валовий збір насіння соняшнику в 2021 році зріс до 16,39 млн тонн (+25%), насіння ріпаку – до 2,94 млн тонн (+14,9%), соєвих бобів – до 3,49 млн тонн (+24,9%).