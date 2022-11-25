Нацкомісія оштрафувала "Оператора ГТС" через борги

Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) на 102 тис. грн за порушення законодавства та умов ліцензійної діяльності з транспортування природного газу.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні регулятора у п'ятницю за результатами планової перевірки компанії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як випливає з обґрунтування комісії до прийнятого рішення, серед претензій регулятора до "Оператора ГТС" вказано несвоєчасне проведення компанією розрахунків із замовниками послуг з транспортування газу, недовиконання інвестиційної програми за 2021 рік, а також несвоєчасне надання НКРЕКП інформації про введення в експлуатацію нових газових мереж.

За інформацією представників "Оператора ГТС", станом на кінець 2021 року фінансові зобов'язання компанії становили 3,9 млрд грн, з яких дотепер вдалося виплатити 2,9 млрд грн. У той же час, заборгованість перед оператором ГТС з початку минулого року зросла з 16 більш ніж до 32 млрд грн.

Як повідомлялося, НКРЕКП також оштрафувала ПрАТ "НЕК "Укренерго" на 170 тис. грн за порушення законодавства у сфері функціонування ринку електроенергії та ліцензійних умов щодо передачі електроенергії в 2021 році.