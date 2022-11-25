Мінагрополітики зберігає прогноз цьогорічного врожаю на рівні 67 мільйонів тонн

Цьогоріч через воєнні дії та погіршення погодних умов Україна матиме значно менший врожай, ніж торік. Проте його буде цілком достатньо для забезпечення продовольчої безпеки та збереження експортного потенціалу. Зокрема, урожай прогнозується на рівні понад 51 млн тонн зернових та 16 млн тонн олійних.

Про це розповів директор Департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України Ігор Віштак під час брифінгу.

Наразі збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 9 млн га (81%) при врожайності 43,4 ц/га. Намолочено 39,1 млн тонн збіжжя.

Стосовно посівної кампанії озимих, то вона вже завершена на 94%. Так, зернових посіяно 4,4 млн га. Озимого ріпаку – майже 1 млн га.

За словами Віштака, Міністерство агрополітики вже оцінює також потреби на весняну посівну кампанію. Зокрема, потреба добрив на весняний сезон становитиме приблизно 1,5 млн тонн. Необхідність в азотних добрив – більше 1 млн тонн – зможуть забезпечити вітчизняні підприємства. Потребу в комплексних добривах – 0,5 млн тонн – частково покриють за рахунок вітчизняного виробництва, частково – імпорту.

Ситуація в тваринництві, за словами Віштака, і низці областей критичною. Зокрема, скорочення поголів’я худоби становить понад 20%. Скорочення є і в птахівництві, але воно відновлюється швидкими темпами.

Наразі, повідомив Віштак, відпрацьовується механізм оцінки та можливих виплат за збитками, що були завдані українським сільгоспвиробникам.

Раніше перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомляв, що врожай зернових культур у 2022 році в Україні становитиме орієнтовно 65 млн тонн, зокрема до 50 млн тонн зернових та 15-15,3 млн тонн олійних культур.

У травні представниця Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) Вікторія Михальчук заявляла, що в Україні можуть не зібрати або не виростити принаймні 20% урожаю.