В Умані критична ситуація через зупинку енергоблоків Південноукраїнської АЕС, – очільниця міста

Очільниця міста Умань на Черкащині Ірина Плетньова заявила про критичну ситуацію з електроенергією у місті. На Південноукраїнській АЕС зупинено два реактори, звідки Умань отримував електроенергію.

Про це вона повідомила у своєму відеозверненні у Facebook.

"У країні продовжується війна, у нашому місті критична ситуація з подачею електроенергії. На Південноукраїнській АЕС зупинено два реактори. Звідти ми отримували електроенергію. Наразі не діють ніякі графіки. Критична інфраструктура міста заживлена частково", – зазначила Плетньова.

Також вона додала, що в Умані цілодобово працюють 18 "Пунктів Незламності".

Як повідомлялося, станом на 11 годину 29 листопада виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності складає 30%. Зростання дефіциту потужності викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях, які відбулися 28 листопада зранку, а також подальшим зростанням споживанням через погіршення погодних умов.

Нагадаємо, 23 листопада всі блоки Рівненської (чотири сумарної потужністю 2835 МВт), Південноукраїнської (три сумарної потужності 3000 МВт) і Хмельницької АЕС (два сумарної потужності 2000 МВт) вперше в історії були відключені через зниження частоти в енергосистемі України внаслідок масованих російських ракетних обстрілів.

Попередня російська ракетна атака 15 листопада призвела до відключення від енергосистеми двох блоків ХАЕС та одного блоку РАЕС.

ЗАЕС має шість блоків по 1000 МВт, проте станцію було повністю зупинено на початку вересня.