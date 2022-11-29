Єврокомісія ініціює підготовку дев’ятого пакета санкцій проти Росії, – Politico

Єврокомісія планує вже цього тижня розпочати консультації з країнами Євросоюзу з приводу дев’ятого пакету санкцій проти Росії.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на неназваного представника Єврокомісії.

За даними видання, Польща просить пов'язати обговорення дев'ятого пакета антиросійських санкцій із встановленням цінового обмеження для експорту російської нафти та нафтопродуктів.

У понеділок, 28 листопада, країни ЄС знову не змогли погодити ліміт цін на російську нафту, що експортується морем. Очікується, що перемовини з цього питання продовжаться, однак часу для прийняття рішення залишається все менше, оскільки вже 5 грудня набуде чинності заборона ЄС на імпорт російської нафти, а ще за два місяці почне діяти заборона на імпорт російських нафтопродуктів.

Як повідомлялося, за даними Bloomberg, більшість європейських країн наполягають на обмеженні цін на рівні $65-75 за барель. Однак деякі країни ЄС пропонують встановити нижчу цінову межу. Зокрема, Польща вимагає обмежити ціну для експорту російської нафти на рівні $30 за барель. За даними Politico, запровадження цього рівня підтримують і країни Балтії. Видання зазначало, що вони виступали проти цінової планки вище $60.

Водночас 28 листопада ціна на російську нафту сорту Urals впала нижче того рівня, який країни Євросоюзу обговорюють у межах запровадження механізму обмеження цін.