На Росії горить найбільша теплова електростанція у Пермському краї. ВIДЕО

У російській Пермі спалахнула ТЕЦ-9 – найбільша за встановленою тепловою потужністю електростанція Пермської філії ПАТ "Т Плюс".

Повідомлення про пожежу надійшло до МНС близько першої години дня за місцевим часом, пише російський "Коммерсант".

За попередніми даними, займання сталося на даху турбінного цеху станції, площа пожежі склала 100 кв. м. З території станції було евакуйовано понад 100 співробітників. Один постраждалий помер у лікарні. Ще двох поранено, їх госпіталізували до опікового відділення.

Глава Пермі Олексій Дьомкін заявив, що пожежа на ТЕЦ-9 може викликати тимчасове зниження параметрів гарячого водопостачання та опалення. Наразі ця станція не працює, опалення забезпечуватиме ТЕЦ-6 та котельня ВК-2.

Водночас російські рятувальники повідомляють, що у Волгограді горить склад пластикової продукції. Пожежі надано другий ранг небезпеки. Площа горіння складає 1 тис. кв. м. За попередніми даними, постраждалих немає.

Пермська ТЕЦ-9 була введена в експлуатацію у 1957 році і є одним із основних джерел тепла для лівобережної частини Пермі.

Як повідомлялося, вранці у середу у Брянській області в Росії горіли резервуари з нафтопродуктами.

27 листопада в Іркутській області Росії на території Ангарської нафтохімічної компанії, найбільшому у Східному Сибіру нафтопереробному заводі, сталася пожежа. А 19 листопада у Всеволожському районі Ленінградської області в РФ на газозаправній станції стався вибух.