Молдова підвищила тарифи на електроенергію для населення вдруге за місяць

Тарифи на електроенергію для споживачів у Молдові зростуть ще на 16-24%.

Рішення про підвищення тарифів ухвалило у середу Національне агентство з регулювання в енергетиці (ANRE) у відповідь на запит операторів ринку електроенергії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Тариф для клієнтів компанії Premier Energy (обслуговує центр та південь Молдови) зросте на 23,9% – з 4,77 лея до 5,91 лея за 1 кВт-год, для клієнтів держкомпанії FEE Nord (обслуговує північ Молдови) – на 16,4 %, з 4,81 лея до 5,60 лея за 1 кВт-год (всі ціни вказано без ПДВ).

Premier Energy просила підвищити тариф до 6,38, FEE Nord – до 6,52 лея. Необхідність перегляду постачальники пояснювали зростанням вартості енергії, а також зниженням обсягів споживання.

Нові тарифи набудуть чинності після опублікування рішення ANRE в "Офіційному моніторі" Молдови.

Це друге підвищення тарифів на електроенергію у країні протягом місяця. Останній раз тарифи для населення Молдови зросли з 4 листопада: для клієнтів Premier Energy на 51% – з 3,15 лея до 4,77 лея за кВт-год, для клієнтів FEE Nord на 50% – з 3,21 лея до 4,81 лея за кВт-год.

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З листопада Молдова закуповує практично всю електроенергію у сусідній Румунії, більшу частину – за біржовими цінами. До цього країна закуповувала електроенергію в Україні і у підконтрольної Росії Молдавської ДРЕС, що розташована на території невизнаного Придністров'я. Проте з середини жовтня Україна зупинила експорт електроенергії внаслідок масованих російських ракетних ударів по об’єктам енергетики, а з ДРЕС не вдалося домовитися через зменшення постачання газу до Молдови російським "Газпромом".

У Молдові невеликий відсоток електроенергії виробляється місцевими ТЕЦ, декількома гідроелектростанціями, а також СЕС та ВЕС. Раніше віце-прем'єр Андрій Спину повідомляв, що в опалювальний сезон частка власної генерації в країні може сягати 20-25% від споживання.

За рік тарифи у Молдові зросли у кілька разів. Ще на початку року тариф для споживачів Premier Energy становив близько 1,5 лея за 1 кВт-год.

Офіційний курс на 30 листопада – 19,5 лея/$.