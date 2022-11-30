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Новини
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Міноборони призначило нового керівника "Мотор Січі"

мотор,сич

Міністерство оборони змінило керівництво ПАТ "Мотор Січ", яке спеціалізується на виробництві авіаційної техніки.

Як повідомляє пресслужба міністерства, 28 листопада внесені зміни до Статуту ПАТ "Мотор Січ", а також достроково припинено повноваження членів наглядової ради, голови та членів ради директорів компанії.

Також, припинено повноваження та звільнено з посади президента "Мотор Січі" багаторічного власника компанії Вячеслава Богуслаєва, арештованого за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.

Водночас наказом міністра оборони новим гендиректором підприємства призначений Олексій Нікіфоров. Міноборони не оприлюднило біографію нового керівника "Мотор Січі".

Крім того, обрано новий склад наглядової ради та її голову – заступника міністра економіки Ігоря Фоменка, який уже провів перше засідання.

До новоствореної Наглядової ради підприємства також увійшли: Роман Коновалов, Сергій Корж, Юрій Пащенко та Юрій Шаповал.

"Окрім цього, зареєстровані усі зміни, які містяться в Єдиному державному реєстрі. Відтепер стратегічне підприємство працюватиме у режимі 24/7 на задоволення оборонних потреб держави", – зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, 23 жовтня СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Наступного дня суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.

Наказом Верховного головнокомандуючого на початку листопада стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Тоді міністр оборони Олексій Рєзніков заявляв, що міністерство вже сформувало нові наглядові ради цих підприємств.

"Загальні збори (акціонерів) відбулися. Затверджено наглядові ради, і вже згідно із законами, стандартами корпоративного управління ці наглядові ради призначатимуть поточний менеджмент, тобто виконавчих керівників і так далі, щоб робота підприємств не припинилася", – говорив Рєзніков.

Автор: 

Богуслаєв В’ячеслав (74) Міноборони (989) Мотор Січ (212)


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Топ коментарі
+4
Якийсь затаємничений Нікіфоров. Хоч до бабки не ходи - Член слуги народу.
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30.11.2022 17:52 Відповісти
+3
Хорошо быть другом Ермака.
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30.11.2022 17:23 Відповісти
+2
Олексій Нікіфоров. Міноборони не оприлюднило біографію нового керівника "Мотор Січі". Джерело: https://biz.censor.net/n3384035

бо кацап чи обрізаний ОПолиз?
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30.11.2022 21:00 Відповісти
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Хорошо быть другом Ермака.
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30.11.2022 17:23 Відповісти
не факт, що саме Нікіфоров, але хоча б заступник та наглядова рада будуть з єрмачні
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30.11.2022 17:51 Відповісти
... То вже, мабуть вже Мотор Сечі?
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30.11.2022 17:40 Відповісти
Якийсь затаємничений Нікіфоров. Хоч до бабки не ходи - Член слуги народу.
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30.11.2022 17:52 Відповісти
Часом він не з тих запорожців, що гуманітарку ешелонами крали?
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30.11.2022 21:48 Відповісти
На вечір з'ясувалося, що саме він. Мої очікування, що то інший Нікіфоров, не справдилися
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01.12.2022 10:52 Відповісти
Здається це занадто довго. Якщо згадати ті колективні заяви що там були від працівників то я боюсь що вони могли знищити всю документацію і станки.

Рейд та евакуацію із назначенням треба було робити зразу.
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30.11.2022 18:36 Відповісти
Але "Мотор Січ" у Запоріжжі фактично знищено, чим вони там керувати зібралися?
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30.11.2022 20:01 Відповісти
зебілам, аби фінансування капало... А потім щось збрешуть.
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30.11.2022 21:47 Відповісти
Олексій Нікіфоров. Міноборони не оприлюднило біографію нового керівника "Мотор Січі". Джерело: https://biz.censor.net/n3384035

бо кацап чи обрізаний ОПолиз?
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30.11.2022 21:00 Відповісти
Пілільщікі
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01.12.2022 09:10 Відповісти

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