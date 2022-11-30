Колишній найбільший покупець російського газу у Німеччині подав позов проти "Газпрому"

Німецька енергетична компанія Uniper, яка раніше була одним з найбільших імпортерів російського газу, подала позов проти компанії "Газпром експорт" до міжнародного арбітражного суду у Стокгольмі.

Про це оголосив генеральний директор Uniper Клаус-Дітер Маубах, повідомляється на сайті компанії.

Uniper вимагатиме від дочірньої компанії "Газпрому" відшкодувати збитки, яких зазнала німецька компанія внаслідок невиконання російською стороною умов контракту і зменшення постачання газу з червня.

Через це Uniper довелося купувати додаткові обсяги газу у інших постачальників за вищою ціною, щоб виконати зобов'язання перед клієнтами, що спричинило до збитків на суму щонайменше 11,6 млрд євро. Ці витрати продовжать зростати до 2024 року, стверджує німецька компанія.

"Ми вимагаємо відшкодування наших значних фінансових збитків у цьому провадженні. Йдеться про обсяги газу, які були узгоджені з "Газпромом" за контрактом, але не були поставлені, і для яких ми повинні були закупити заміну за надзвичайно високими ринковими цінами. Ми понесли ці витрати, але вони не є нашою відповідальністю", – заявив гендиректор Uniper Клаус-Дітер Маубах.

Uniper також оголосила про намір максимально дистанціюватися, як юридично, так і кадрово, від свого російського підрозділу Unipro. Німецька компанія нагадала, що з літа 2021 року виставила російський підрозділ на продаж і навіть домовилася у вересні з потенційним покупцем у Росії, але поки що не отримала політичного схвалення угоди.

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Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини придбає 30% частку в Uniper SE і надасть додаткову фінансову допомогу енергокомпанії, яка серйозно постраждала внаслідок скорочення постачання російського газу до Німеччини.

Нагадаємо, у червні найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами.

Росія з початку літа поступово знижувала, а у вересні повністю припинила постачання газу до Німеччини газопроводом "Північний потік" нібитао через технічний стан газопроводу. Наприкінці вересня обидві гілки трубопроводу та одна гілка "Північного потоку-2", не введеного в експлуатацію, були пошкоджені внаслідок диверсії.