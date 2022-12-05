Європейці різко зменшили витрати у жовтні через зростання цін, – WSJ

Європейці різко скоротили свої витрати на товари протягом жовтня, що свідчить про те, що високі ціни на початку періоду збільшення споживання енергії штовхають економіки регіону до рецесії.

Споживчі ціни зросли після вторгнення РФ в Україну та рішення Кремля використати енергоресурси як зброю, щоб підірвати європейську підтримку Києва, пише The Wall Street Journal..



Зазначається, що на початку року додаткові заощадження, накопичені під час пандемії та зниження безробіття, допомогли домогосподарствам компенсувати ці вищі витрати, сприяючи економічному зростанню.



Однак, ситуація змінилася в жовтні, у перший місяць року, коли багато європейських домогосподарств починають опалювати свої будинки. Цьогоріч вартість цього була значно вищою: ціни на електроенергію для домогосподарств зросли на 41,5% порівняно з роком раніше, незважаючи на зусилля уряду захистити споживачів.



У відповідь домогосподарства скоротили свої витрати на інші товари, а статистичне агентство Європейського Союзу в понеділок зафіксувало падіння роздрібних продажів на 1,8% порівняно з вереснем, що є найбільшим падінням з липня 2021 року.



Утім, роздрібні продажі в США зросли на 1,3% у жовтні, оскільки покупці витрачали більше на такі товари, як автомобілі, меблі та ресторанні страви. У жовтні ціни на електроенергію для житла в США були на 17,6% вищими, ніж роком раніше, що вдвічі менше, ніж у Європі.

Як повідомлялося, інфляція у єврозоні сповільнилася вперше з липня минулого року.