БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 846 29

ВАКС заочно заарештував екснардепа Грановського

грановский

Вищий антикорупційний суд 7 грудня обрав запобіжний захід колишньому нардепу – організатору злочинної схеми зловживань на Одеському припортовому заводі.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Відомство не уточнює імені екснардепа, але за даними Центру протидії корупції, йдеться про Олександра Грановського.

"7 грудня 2022 року за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою організатору злочинної схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив завдала збитків АТ "Одеський припортовий завод"(99,57 % належать державі) у сумі 93,3 млн грн, а саме народному депутату України восьмого скликання", – кажуть у САП.

Це рішення відкриває шлях для розшуку Грановського через Інтерпол, наголосили у Центрі протидії корупції. Якщо він з'явиться на території України, його повинні затримати і доставити до суду протягом 48 годин для обрання запобіжного заходу.

Читайте також: Оголошених у розшук Шевченка та Грановського помітили під час зустрічі у Відні. ФОТО

Зазначається, що у межах досудового розслідування встановлено, що в березні-грудні 2015 року народний депутат спільно з довіреною особою організував схему, відповідно до якої "ОПЗ" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами нижчими від ринкових.

Згідно з оформленими угодами приватна компанія нібито перепродувала за ринковими цінами продукцію підприємства іноземним компаніям із реального сектору економіки, хоча насправді постачання продукції здійснював безпосередньо "Одеський припортовий завод".

Як наслідок "ОПЗ" недоотримав прибутків на суму близько 93,3 млн грн.

Серед підозрюваних: заступник директора та начальник відділу припортового заводу, власник компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми, довірена особа народного депутата, а також організатор цієї схеми – народний депутат.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, 6 грудня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру трьом учасникам злочинної організації в Одесі, затриманим напередодні. У пресслужбі НАБУ не уточнюють прізвищ затриманих, проте раніше в Одесі затримали бізнесменів Бориса Кауфмана та Олександра Грановського.

Автор: 

суд (3322) Грановський (150)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+8
заочно заарештував, засудив, стратив та відпустив.. А зверху свіжий ОПодляківецб кукурікає.
показати весь коментар
07.12.2022 12:01
+6
Головний рішала був. Нині мабуть юрисконсультом у батальйоні "Монако" підпрацьовує...
показати весь коментар
07.12.2022 12:01
+4
Антисемітізм антикоррупційних органів України просто вражає!!!
показати весь коментар
07.12.2022 12:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
заочно заарештував, засудив, стратив та відпустив.. А зверху свіжий ОПодляківецб кукурікає.
показати весь коментар
07.12.2022 12:01 Відповісти
Головний рішала був. Нині мабуть юрисконсультом у батальйоні "Монако" підпрацьовує...
показати весь коментар
07.12.2022 12:01 Відповісти
Він в Ізраїлі напевно.
показати весь коментар
07.12.2022 12:03 Відповісти
Прізвище на "ський"...поляк.
показати весь коментар
07.12.2022 12:23 Відповісти
Швидше за все- вихрещений парїатималанець
показати весь коментар
07.12.2022 12:25 Відповісти
вихрещений...цей термін чогось лише до євреїв вживають...не чув, щоб до мусульман, буддистів, індуїстів...і ще термін - відхрестився від чогось...нема відіудеївся, відмусульманився...хто в нашій державі відповідальний за термінологію?
показати весь коментар
07.12.2022 15:49 Відповісти
Там швидше всього дід з бабою
були євреї Польского походження
показати весь коментар
07.12.2022 12:36 Відповісти
Якщо він "поляк", то ти точно з Єнакієво, віктор федорович
показати весь коментар
07.12.2022 12:56 Відповісти
Завидуешь?
показати весь коментар
07.12.2022 12:30 Відповісти
в Відні нещодавно каву пив з колишнім головою СБУ, фото було
показати весь коментар
07.12.2022 12:49 Відповісти
его Израиль сам в розыск подал ещё 2018, он сбежал из Израиля
Согласно информации СМИ, в Израиле одесскому бизнесмену готовы предъявить обвинение в хищении, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и махинациях с ценными бумагами на сумму в 60 миллионов долларов в течение 2012−2016 годов.
показати весь коментар
07.12.2022 14:39 Відповісти
Як надоїла ця імітація бурної діяльності. В нас вручають підозри або заводять справи тільки на тих хто вже виїхав або на тих хто не подобається владі. А тим часом ОПЗЖ спокійно ходить в РАДУ
показати весь коментар
07.12.2022 12:27 Відповісти
Про ОПЗЖ -100%, але й моносброд налічує багато потвор. Але стосовно цього кадра, це не імітація, за часів Порошенка це кольорований рєшала і потвора. За ньому нари плачуть
показати весь коментар
07.12.2022 12:52 Відповісти
Під Петра Олексійовича копають.
Але чомусь не копають під Яцценюка та його поплічників, і це на мій погляд це дуже підозріло...
показати весь коментар
07.12.2022 13:09 Відповісти
а, може, і під Беню. Оскільки саме беня найбільше погрів руки на Одеському припортовому.
показати весь коментар
07.12.2022 14:18 Відповісти
Це НЕ ТОЙ Грановський.
Але ім'я та прізвище співпадають.
Просто коли дуже хочеться згадати часи кококорупції,боротьби з баригами....ностальжі....
https://informer.od.ua/news/25827/
показати весь коментар
07.12.2022 18:32 Відповісти
Антисемітізм антикоррупційних органів України просто вражає!!!
показати весь коментар
07.12.2022 12:55 Відповісти
в тому сенсі що він вражаюче недостатній?
показати весь коментар
07.12.2022 14:28 Відповісти
Мені не далі як вчора один довбень доказував що "то не той Грановський", начебто той якого в Одессі взяли єдина потвора с таким прізвищем. Тож ВАКС мене начебто почув
показати весь коментар
07.12.2022 12:55 Відповісти
Если ты обо мне, набутылочник украиномовный, то мой довбень тебе в рот не влезет
показати весь коментар
07.12.2022 14:29 Відповісти
пачіму жлаби так любят русскій язик??...
показати весь коментар
07.12.2022 15:53 Відповісти
Точняк, Шаріков, це був ти! Пробач у мене на жлобовитіх кацапів погана пам'ять. А стосовно твого "довбня" цілком згодний-не влізе, а ось мій в твій рот легко!
показати весь коментар
07.12.2022 17:27 Відповісти
Так за якого Грановського йде мова?
Їх два, обидва нардепи колишні:
1.Олекс́андр Генн́адійович Грановський (народ. 31 липня 1972 рік, у місті Умань, Черкаська область) - український бізнесмен, мільйонер, колишній народний депутат України, видавець журналу «Фокус». В 2002-2006 рр. був народним депутатом України ІV скликання від фракції СДПУ(о), членом Комітету з питань бюджету Верховної Ради України (бізнес-партнер Кауфмана і мера Одеси Труханова). Тут в новині "https://biz.censor.net/n3385293" - також про нього.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Rada-4-2 2. Олекса́ндр Миха́йлович Грано́вський (нар. 25 грудня 1979, Київ) - український політик і бізнесмен, народний депутат України VIII скликання від партії «Блок Петра Порошенка». З 25 травня до 30 листопада 2014 року - депутат Київської міської ради. Був обраний від партії «Удар» під № 23 (бізнес-партнер Коломойського і окремо Порошенка). Так, це він "хазяйнував" (разом з Бенею) на Одеському припортовому.
показати весь коментар
07.12.2022 14:17 Відповісти
Наразі про #2
показати весь коментар
07.12.2022 17:25 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 