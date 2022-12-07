ВАКС заочно заарештував екснардепа Грановського

Вищий антикорупційний суд 7 грудня обрав запобіжний захід колишньому нардепу – організатору злочинної схеми зловживань на Одеському припортовому заводі.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Відомство не уточнює імені екснардепа, але за даними Центру протидії корупції, йдеться про Олександра Грановського.

"7 грудня 2022 року за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою організатору злочинної схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив завдала збитків АТ "Одеський припортовий завод"(99,57 % належать державі) у сумі 93,3 млн грн, а саме народному депутату України восьмого скликання", – кажуть у САП.

Це рішення відкриває шлях для розшуку Грановського через Інтерпол, наголосили у Центрі протидії корупції. Якщо він з'явиться на території України, його повинні затримати і доставити до суду протягом 48 годин для обрання запобіжного заходу.

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Зазначається, що у межах досудового розслідування встановлено, що в березні-грудні 2015 року народний депутат спільно з довіреною особою організував схему, відповідно до якої "ОПЗ" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами нижчими від ринкових.

Згідно з оформленими угодами приватна компанія нібито перепродувала за ринковими цінами продукцію підприємства іноземним компаніям із реального сектору економіки, хоча насправді постачання продукції здійснював безпосередньо "Одеський припортовий завод".

Як наслідок "ОПЗ" недоотримав прибутків на суму близько 93,3 млн грн.

Серед підозрюваних: заступник директора та начальник відділу припортового заводу, власник компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми, довірена особа народного депутата, а також організатор цієї схеми – народний депутат.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, 6 грудня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру трьом учасникам злочинної організації в Одесі, затриманим напередодні. У пресслужбі НАБУ не уточнюють прізвищ затриманих, проте раніше в Одесі затримали бізнесменів Бориса Кауфмана та Олександра Грановського.