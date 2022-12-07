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Флот морських дронів сформують уже в грудні, – Мінцифри

дрон,морський

Перші безпілотники сформують Флот морських дронів вже в грудні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, за сім місяців роботи фандрейзингової платформи United24 було зібрано понад $237 млн. Кошти через платформу пожертвували мешканці 110 країн.

"Вже цього місяця перші безпілотники створять Флот морських дронів. Про результати їхньої роботи незабаром дізнаєтеся з новин та по засмучених обличчях російських пропагандистів", – зазначив міністр.

Нагадаємо, 11 листопада президент Володимир Зеленський оголосив збір коштів на фандрейзинговій платформі United24 на перший у світі український флот морських дронів. Як додали у Міністерстві цифрової трансформації, Україні потрібно 100 морських дронів, ціна кожного – 10 млн грн.За перший день ініціативи було зібрано 120 млн грн.

Того ж місяця у Литві в межах збору коштів на морські безпілотники для України зібрали $750 тисяч. Загалом придбають три дрони.

Автор: 

Федоров Михайло (254) дрони (360) Мінцифри (803)


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