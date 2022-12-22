Німеччина офіційно оголосила про націоналізацію енергетичного гіганта Uniper

Німецький уряд 22 грудня оголосив про націоналізацію енергетичної компанії Uniper, яка опинилась на межі банкрутства через припинення постачань газу з РФ.

Як наголосили у спільній заяві Міністерства фінансів та Міністерства економіки ФРН, тепер компанія на 99% належить державі, передає liga.net.

У межах націоналізації уряд Німеччини виділив 34,5 млрд євро для рекапіталізації компанії.

У майбутньому Uniper збираються знову приватизувати. Федеральний уряд Німеччини зобов'язаний скоротити свою частку щонайбільше до 25% плюс одна акція не пізніше 2028 року. Цей термін може бути продовжений тільки за погодженням з Єврокомісією.

На операційну діяльність Uniper накладається низка обмежень: зокрема, обмежуються преміальні виплати та забороняється реклама держпідтримки як конкурентної переваги.

Раніше мажоритарним акціонером Uniper була фінська Fortum Oy.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини придбає 30% частку в Uniper SE і надасть додаткову допомогу енергокомпанії, яка серйозно постраждала внаслідок скорочення постачання російського газу до Німеччини.

У червні повідомлялося, що німецькі енергетичні компанії RWE і Uniper заявили, що сплатили за російський газ у євро через російський банк "Газпромбанк".

Раніше Єврокомісія пояснила, що європейські газові компанії мають розраховуватися з "Газпромом" за газ тільки в євро чи доларах США, залежно від умов контракту. Таким чином, рахунки для оплати за газ у "Газпромбанку" мають відкриватися у валюті контракту, а отже відкриття рахунків у рублях суперечитиме санкціям проти РФ.

Наприкінці березня російський президент Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.