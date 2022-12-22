Нацкомісія попередила про зростання цін на електроенергію для бізнесу

Ціни на електроенергію для непобутових споживачів наступного року зросте в середньому на 15 копійок за кВт-год внаслідок підвищення тарифів "Укренерго" на передачу та диспетчеризацію, а подорожчання послуг з розподілу електричної енергії та послуг постачальників універсальних послуг на 2023 рік.

Про це повідомляє Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

"В результаті коригування цих тарифів середнє зростання ціни електроенергії для кінцевих непобутових споживачів становитиме близько 15 коп. за кВт-год. При цьому середнє зростання ціни електроенергії для промислових енергоємних споживачів складе близько 4 коп. за кВт-год.", – зазначається у повідомленні.

НКРЕКП пояснює підвищення тарифів операторів електромереж необхідністю передбачити кошти на наступні потреби:

аварійне відновлення пошкоджених об’єктів електроенергетики;

створення аварійного запасу обладнання, закупівлю необхідних для цього товарів та послуг.

Водночас НКРЕКП наголошує, що ціна електроенергії для побутових споживачів не підвищиться і залишається на діючому рівні.

Читайте також: Найскладніша ситуація з енергетикою у Києві, центральному регіоні та поблизу фронту, – "Укренерго"

Як повідомлялося, напередодні НКРЕКП затвердила підвищення тарифу НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії протягом 2023 року у три етапи.

Зокрема, з 1 січня 2023 року тариф збільшиться на 10% – з нинішніх 345,64 грн за МВт-год до 380,28 грн за МВт-год (тут і далі без ПДВ), з 1 квітня – ще на 13,1%, до 430,25 грн за МВт-год, а з 1 липня – ще на 12,7%, до 485,1 грн за МВт-год. Регулятор також ухвалив рішення про підвищення у три етапи тарифу "Укренерго" на диспетчеризацію.

Водночас НКРЕКП вперше встановила тариф на передачу електроенергії для підприємств "зеленої" електрометалургії – на 2023 рік його встановлено у розмірі 209,42 грн за МВт-год.

Раніше планувалося одномоментне зростання тарифу "Укренерго" на передачу з 1 січня на 28,9% – до 445,4 грн за МВт-год, на диспетчеризацію – на 36,7%, до 84,91 грн за МВт-год.