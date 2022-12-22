Урожай впаде наступного року на 25% через війну, – Шмигаль

Урожай на підконтрольних територіях наступного року очікується в обсязі 70-75% від показників 2022 року, незважаючи на негативні чинники в агросекторі країни, спричинені російською військовою агресією.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Цього року було посіяно озимих зернових на 4,8 млн га на підконтрольних територіях. Це приблизно на 40% менше у порівнянні з минулим роком. Ми розраховуємо, що ярих культур навесні засіють більше, щоб компенсувати. Але очевидно, що велика мінна засміченість полів, фактор невизначеності та постійні атаки ворога вплинуть на кількісні показники нашого врожаю наступного року. Це проблематика, яку доведеться вирішувати", – визнав прем'єр.

Він наголосив, що уряд працює над залученням міжнародної підтримки, що має позитивно вплинути на валовий збір урожаю наступного року.

Зокрема, сільськогосподарська організація ООН (ФАО) вже погодилася надати країні насіннєвий матеріал, який дозволить збільшити загальні площі посівів ярих культур у 2023 році на 30%. Для порівняння, Україна під час посівної-2022 засіяла основними сільгоспкультурами 14,16 млн га земель, або 83,7% показників 2021 року (16,92 млн га).

Шмигаль додав, що у 2022 році агровиробники України отримали портфельні гарантії за кредитами майже на 24 млрд грн, а за програмою "5-7-9" надано 81,2 млрд грн кредитних коштів.

"Підтримуватимемо агросектор і далі, але ресурс у нас обмежений. Тому ведемо переговори про підтримку від ЄС, США, ФАО. З багатьма таких домовленостей уже досягнуто, зокрема, з Єврокомісією, USAID, вони готові фінансувати і грантові програми для підтримки агровиробників та кредитні програми", – сказав прем'єр.

Шмигаль також наголосив на важливості продовження Стамбульських зернових угод, оскільки морський експорт сільгосппродукції дозволяє виживати українським фермерам та аграріям. Крім того, постачання продукції АПК з України гарантує стабільність геополітичної ситуації в Африці та на Близькому Сході, оскільки українське зерно для багатьох країн є ключовим чинником недопущення голоду.

За даними прем'єра, всього "зерновий коридор" з початку війни дозволив експортувати з України 13 млн тонн агропродукції, тоді як загальний її експорт за цей період склав 32 млн тонн.

"Ми говоримо з ООН про розширення можливості "Зернового коридору", щоб окрім Одеської області приєднати Миколаївську.Це дозволить збільшити на 2-2 ,5 млн тонн щомісяця спроможність вивезення нашого зерна", – підсумував Шмигаль.

Читайте також: Падіння економіки України цього року не перевищить 35%, – Шмигаль

Як повідомлялося, станом на 16 грудня українські аграрії зібрали 69,92 млн тонн основних сільськогосподарських культур із загальної площі 16,85 млн га.

У розрізі культур завершено збирання пшениці, ячменю, гороху, ріпаку та цукрових буряків. Соняшник, гречка та просо зібрані на 98% площ, соя – на 99%, кукурудза – на 70%.

Остаточний урожай пшениці в поточному сезоні склав 19,4 млн тонн з 4,7 млн га, ячменю – 5,6 млн тонн з 1,6 млн га, ріпаку – 3,2 млн тонн з 1,1 млн га, гороху – 261 тис. тонн із 115 тис. га, цукрових буряків – 9 млн із 179 тис. га.

Крім того, до 16 грудня сумарно зібрано 18,4 млн тонн кукурудзи з 2,9 млн га, 10,1 млн тонн соняшника з 4,6 млн га, 3,7 млн тонн сої з 1,5 млн га, 157 тис. га. тонн гречки з 115 тис. га, і 100 тис. тонн проса з 43 тис. га.

Станом на 19 грудня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських морпортів, становить 14,36 млн. тонн. Загалом на той момент було дозволено рух 1139 суден: 571 на прибуття в українські порти та 568 – на вихід із них.