Кабмін звільнив затриманого на хабарі заступника Кубракова

Кабінет міністрів звільнив затриманого напередодні детективами НАБУ заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.

Про це очільник міністерства, віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков повідомив у Facebook.

"Сьогодні рішенням Кабінету міністрів звільнено Василя Лозинського з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури", – написав Кубраков.

Він нагадав, що напередодні співробітники НАБУ та САП викрили діяльність організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів, до складу якого входив Лозинський. Його затримали під час отримання хабаря у розмірі $400 тис., кошти він одержав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки.

Кубраков зауважив, що наприкінці кінці грудня розпочався і досі триває процес ліквідації Міністерства розвитку громад та територій та створення нового об’єднаного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"При прийнятті кадрових рішень у новому міністерстві ми керувалися необхідністю збереження інституційної пам'яті, але, очевидно, що не такої. Я дав доручення команді Міністерства розпочати перевірку усіх діючих проєктів Мінрегону, в тому числі за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги", – додав Кубраков.

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Як повідомлялося, на початку листопада минулого року Кабінет міністрів призначив першого заступника міністра розвитку громад та територій Василя Лозинського виконувачем обов’язків керівника відомства. Це відбулося після того, як очільника Мінрегіону Олексія Чернишова призначили головою правління НАК "Нафтогаз України".

Після цього державний інститут "УкрНДІВодоканалПроект" Мінрегіону уклав п’ять угод на постачання обладнання для підвозу води за відсутності електроенергії на 535 млн грн. Крім того, "УкрНДІВодоканалПроект" Мінрегіону замовив пересувних котелень для опалення окремих будівель в різних містах України на 797,52 млн грн.

Лозинський обійсмав посаду першого заступника Міністра розвитку громад та територій з травня 2020 року, до цього працював першим заступником голови Львівської обласної державної адміністрації.

У грудні минулого року Кабінет міністрів об’єднав міністерства інфраструктури та розвитку громад та територій, а Лозинського призначили заступником об'єднаного міністерства, яке очолив Олександр Кубраков. Після затримання Лозинського у упресслужбі Міністерства інфраструктури та розвитку громад заявили, що надають повне сприяння слідству, а чиновника звільнять.