Російські виробники почали продавати молоко кілограмами замість літрів через зростання цін

Російські виробники молочної продукції частіше почали вказувати на упаковці молока, вершків або кефіру масу товару, а не об’єм.

Про це пише російске агентство РБК із посиланням на дані місцевого порталу "Продажі.рф".

Ймовірно, виробники молока таким чином намагаються замаскувати шринкфляцію (від англійської shrinkflation – зниження обсягу або ваги товару в упаковці)", – вважають аналітики сервісу.

"Більшість споживачів не здогадуються, що кілограм молока менше, ніж літр", – пояснив голова правління Міжнародної конфедерації товариств споживачів Дмитро Янін.

Він нагадав, що традиційно в Росії на упаковці рідких товарів вказувався обсяг, а не вага. Об'єм 1 кг молока становить не 1 л, а близько 970 мл.

У російських торгових мережах зауважують, що написи "1 кг" замість "1 л" на пакетах молока почали з'являтися ще кілька років тому.

За словами голови Національної спілки виробників молока РФ Артема Бєлова, масового переходу до практики вказувати на пакетах з молоком масу 1 кг замість обсягу 1 л на ринку немає. Але він припустив, що деякі виробники можуть вдаватися до такого маркетингового ходу, щоб не піднімати ціну під час кризи, але зменшити обсяг товару непомітно для покупців.

Саму упаковку виробники молочних продуктів почали зменшувати після кризи 2008-2009 років. Тоді на прилавках стали з'являтись упаковки від 920 до 985 мл.

У 2019 році в роздріб стали продаватися курячі яйця в упаковках по дев'ять штук замість десяти. Кондитерські підприємства з часом знизили масу шоколадних плиток зі 100 г до 80-90 г, вага банки розчинної кави зменшилася з 95 г до 85 г, корми для домашніх тварин стали продаватися в упаковці 75 г замість 85 г.

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Раніше видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. При цьому, ціни на окремі категорії продуктів виявилися завищеними у 2-3 рази. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку.

Міністр оборони Олексій Резніков інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами заперечував. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Водночас він визнав, що через це наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноброни звільнився заступник міністра В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Згодом йому повідомили про підозру.

Своєю чергою Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило, що розслідує кримінальне провадження про можливі зловживання при закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони на загальну суму понад 13 мільярдів гривень.