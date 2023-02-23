Єврокомісія запропонувала скасувати мита на українські товари ще на рік
Європейська комісія (ЄК) запропонувала продовжити припинення дії імпортних мит, квот та заходів торговельного захисту щодо українського експорту до Європейського союзу ще на один рік.
"Це є продовженням незмінної підтримки економіки України з боку ЄС і допомагає пом'якшити складну ситуацію, в якій опинилися українські виробники та експортери через неспровоковану та невиправдану військову агресію Росії", – зазначається у повідомленні.
Водночас у Єврокомісії зауважили, що рішення про продовження пільгового режиму для українських товарів враховуватиме занепокоєння промисловості ЄС.
"З цією метою, а також з урахуванням значного збільшення імпорту деяких сільськогосподарських продуктів з України до ЄС у 2022 році, оновлені автономні торговельні заходи містять прискорений захисний механізм для захисту ринку Євросоюзу у разі потреби", – йдеться у повідомленні.
Пропозиція Єврокомісії ще має бути розглянута Європейським парламентом та Радою ЄС.
Як повідомлялося, рішення Євросоюзу про скасування усіх мит і зборів для українського експорту набуло чинності 4 червня 2022 року.
Строком на один рік було призупинено, зокрема:
- дію всіх тарифів згідно з Розділом IV Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, які ще не були лібералізовані. Зокрема, призупинення чинних мит та квот поширюється промислову продукцію, фрукти та овочі, а також сільськогосподарську продукцію та перероблену сільськогосподарську продукцію;
- застосування антидемпінгових мит на імпорт з України;
- застосування загальних правил щодо імпорту походженням з України.
Однак представники низки сусідніх з Україною країн вимагали переглянути пільговий торговельний режим, передусім, через скарги місцевих аграріїв на зростання імпорту української сільськогосподарської продукції.
