Правоохоронці провели обшуки в українському банку президента московського "ЦСКА"

Правоохоронці провели обшуки в комерційному банку, бенефіціаром якого є президент російського "ЦСКА", який одержав понад 1,6 млрд грн для рефінансування. Також обшуки тривали у членів правління та наглядової ради фінустанови.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що в ході розслідування перевіряється інформація щодо правомірності отримання та використання банком понад 1,6 млрд грн кредиту для рефінансування. Кошти установа отримала після початку активної фази бойових дій.

Ця сума становить понад 50% активів банку та у понад 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу банку.

Також в межах розслідування правоохоронці перевіряють інформацію щодо причетності високопосадовців та депутатів РФ до вчинення злочинів на території України. Зокрема, через прямий чи опосередкований контроль над підприємствами критичної енергетичної інфраструктури України.

Досудове розслідування за фактом пособництва державі-агресору здійснюється Головним слідчим управлінням ДБР (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Правоохоронці не уточнюють назви банку, але відомо, що президенту московського "ЦСКА" Євгенію Гінеру належить 88,9% акцій "Першого інвестиційного банку" (PIN Bank).

Нагадаємо, 11 листопада Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки в українських підприємствах та цінні папери, кінцевими власниками яких є депутат Держдуми РФ Олександр Бабаков, член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Євгеній Гінер та так званий "злодій в законі" на призвісько Міша "Лужнецький" Міхаіл Воєводін.

Зокрема, арештовано частки в статутних капіталах п'яти компаній: АТ "Житомиробленерго" (95,54%), АТ "Херсонобленерго" (99,99%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), АТ "Чернівціобленерго" (96,78%) та АТ "Рівнеобленерго" (93,24%). Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ "ВС Груп Менеджмент" та нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy.

Раніше президент Володимир Зеленський увів у дію два рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня, одним з яких санкції запроваджено і щодо Бабакова, Гінера та Воєводіна. Бабаков також перебуває під санкціями США та ЄС. У 2014 році він голосував за анексію Криму.

Зауважимо, що у червні Державному бюро розслідувань (ДБР) та Офісу генерального прокурора не вдалося забезпечити арешт акцій обленерго групи VS Energy, пов'язаної із заступником голови Держдуми РФ Олександром Бабаковим та його партнерами. У задоволенні відповідного клопотання відмовив Київський апеляційний суд, оскільки правоохоронці нібито не змогли довести звя'зок VS Energy з росіянами. Формально компанії групи оформлені на громадян країн ЄС, однак вони мають тісні зв'язки з бізнесом Бабакова і Гінера.

Серед них, зокрема, громадянка Німеччини Марина Ярославська, яку називають цивільною дружиною Євгенія Гінера, та громадянин Латвії Валтс Вігантс, який був довіреною особою Олександра Бабакова.