БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
6 623 19

Правоохоронці провели обшуки в українському банку президента московського "ЦСКА"

гинер

Правоохоронці провели обшуки в комерційному банку, бенефіціаром якого є президент російського "ЦСКА", який одержав понад 1,6 млрд грн для рефінансування. Також обшуки тривали у членів правління та наглядової ради фінустанови.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що в ході розслідування перевіряється інформація щодо правомірності отримання та використання банком понад 1,6 млрд грн кредиту для рефінансування. Кошти установа отримала після початку активної фази бойових дій.

Ця сума становить понад 50% активів банку та у понад 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу банку.

Також в межах розслідування правоохоронці перевіряють інформацію щодо причетності високопосадовців та депутатів РФ до вчинення злочинів на території України. Зокрема, через прямий чи опосередкований контроль над підприємствами критичної енергетичної інфраструктури України.

Досудове розслідування за фактом пособництва державі-агресору здійснюється Головним слідчим управлінням ДБР (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Правоохоронці не уточнюють назви банку, але відомо, що президенту московського "ЦСКА" Євгенію Гінеру належить 88,9% акцій "Першого інвестиційного банку" (PIN Bank).

Читайте також: Суд передав в управління АРМА український банк президента московського ЦСКА

Нагадаємо, 11 листопада Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки в українських підприємствах та цінні папери, кінцевими власниками яких є депутат Держдуми РФ Олександр Бабаков, член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Євгеній Гінер та так званий "злодій в законі" на призвісько Міша "Лужнецький" Міхаіл Воєводін.

Зокрема, арештовано частки в статутних капіталах п'яти компаній: АТ "Житомиробленерго" (95,54%), АТ "Херсонобленерго" (99,99%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), АТ "Чернівціобленерго" (96,78%) та АТ "Рівнеобленерго" (93,24%). Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ "ВС Груп Менеджмент" та нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy.

Раніше президент Володимир Зеленський увів у дію два рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня, одним з яких санкції запроваджено і щодо Бабакова, Гінера та Воєводіна. Бабаков також перебуває під санкціями США та ЄС. У 2014 році він голосував за анексію Криму.

Зауважимо, що у червні Державному бюро розслідувань (ДБР) та Офісу генерального прокурора не вдалося забезпечити арешт акцій обленерго групи VS Energy, пов'язаної із заступником голови Держдуми РФ Олександром Бабаковим та його партнерами. У задоволенні відповідного клопотання відмовив Київський апеляційний суд, оскільки правоохоронці нібито не змогли довести звя'зок VS Energy з росіянами. Формально компанії групи оформлені на громадян країн ЄС, однак вони мають тісні зв'язки з бізнесом Бабакова і Гінера.

Серед них, зокрема, громадянка Німеччини Марина Ярославська, яку називають цивільною дружиною Євгенія Гінера, та громадянин Латвії Валтс Вігантс, який був довіреною особою Олександра Бабакова.

Автор: 

банки (7087) обшук (617) росія (14900)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Цілий рік у ДБР пішов на розшифровку що таке,,ЦСКА" !!!
показати весь коментар
24.02.2023 13:09 Відповісти
+13
Питання про то, навіщо НБУ надав 1,6 млрд грн російському банку після широкомасштабного вторгнення?. А де зараз голова того НБУ? Призначений Зеленьським на посаду голови НБУ товариш Шевченко - втік закордон. Підозру за розкрадання майна в Укргазбанку отримав заочно.
показати весь коментар
24.02.2023 13:24 Відповісти
+10
Холєра ясна! То скільки ще кацапського лайна в нас ''пасеться''!
показати весь коментар
24.02.2023 13:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Холєра ясна! То скільки ще кацапського лайна в нас ''пасеться''!
показати весь коментар
24.02.2023 13:02 Відповісти
Цілий рік у ДБР пішов на розшифровку що таке,,ЦСКА" !!!
показати весь коментар
24.02.2023 13:09 Відповісти

Нє всьо так однозначно.Там же нє било точно указано какой страни етот спартивий клуб.
ДБР таке ДБР.
показати весь коментар
24.02.2023 13:49 Відповісти
нахрен такі статті, без прізвища і назви банку???? - полуфабрикат якийсь.
показати весь коментар
24.02.2023 13:19 Відповісти
все написано. треба лише прочитати
показати весь коментар
24.02.2023 13:28 Відповісти
в окремому абзаці не зв,язанному зі статтею, це перше, по друге - мало хто дочитує статті до кінця, дорожать своїм часом, суть статті розкривається першим абзацом.
показати весь коментар
24.02.2023 14:27 Відповісти
це вже нові претензії
показати весь коментар
24.02.2023 14:28 Відповісти
це не претензії, це роз,яснення позиції.
показати весь коментар
24.02.2023 14:33 Відповісти
ви стверджували "без прізвища і назви банку"
вам вказали, що це не так.
тепер виявляється, що є, але не там, де ви вважаєте за потрібне та ще супроводжується критикою стилю статті. це все не стосується попередніх реплік.
пусту розмову закінчив
показати весь коментар
24.02.2023 14:45 Відповісти
звісно, пуста... хоч посміюсь.
показати весь коментар
24.02.2023 14:52 Відповісти
дивись відповідь вище.
показати весь коментар
24.02.2023 14:28 Відповісти
Питання про то, навіщо НБУ надав 1,6 млрд грн російському банку після широкомасштабного вторгнення?. А де зараз голова того НБУ? Призначений Зеленьським на посаду голови НБУ товариш Шевченко - втік закордон. Підозру за розкрадання майна в Укргазбанку отримав заочно.
показати весь коментар
24.02.2023 13:24 Відповісти
просто анріл, рік війни і вони досі тут жирують..майже всі обленерго в руках кацапів, а волонтерам не дають китайські дрони завозити
показати весь коментар
24.02.2023 13:27 Відповісти
Нацбанк щедре рефінансування дав кацапському банку 1. 6 млрд гривень. Я думаю ніхто їх уже не поверне. Зате на армію коштів немає.
показати весь коментар
24.02.2023 13:42 Відповісти
Е@б ать,і це через рік війни...а де ви раніше були ...Zелені?
показати весь коментар
24.02.2023 14:37 Відповісти
Эти люди финансировали Витренко и их человека Курочкина и Воробьева в Украине прибили.
Но ДБР конечно о этом не знает и ничего не сделает.
показати весь коментар
24.02.2023 14:52 Відповісти
Вдруг раздался стук копыт

Показалось дышло.

То команда ЦСКА

Из конюшни вышла.
показати весь коментар
24.02.2023 14:52 Відповісти
Зазначається, що в ході розслідування перевіряється інформація щодо правомірності отримання та використання банком понад 1,6 млрд грн кредиту для рефінансування. Кошти установа отримала після початку активної фази бойових дій.

Ця сума становить понад 50% активів банку та у понад 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу банку. Джерело: https://biz.censor.net/n3401902

Це такі санкції проти агресора. І хто це зробив? Цій мерзоті яка видала по суті бюджетні українськи кошти не воювати в холодних окопах під кулями тому вони так себе поводять.
показати весь коментар
24.02.2023 17:07 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 