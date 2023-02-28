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Суд скасував ліквідацію компанії, що заборгувала "Приватбанку" понад 4 мільярди

коломойский

Апеляційний суд задовольнив скаргу "Приватбанку" та скасував ухвалу про ліквідацію юридичної особи ТОВ з ІІ "Новофарм", яка має непогашений борг перед банком на 4,3 млрд грн.

Відповідне рішення Центральний апеляційний господарський суд у м. Дніпро ухвалив у вівторок, 28 лютого, направивши справу на новий розгляд судом першої інстанції, повідомляє пресслужба державного банку.

Крім того, суд закрив провадження за апеляційною скаргою іншого кредитора "Новофарму" – ТОВ "Цукорпром", відмовив у клопотаннях ліквідатора та ТОВ "Цукорпром" про витребування та долучення доказів, а також відхилив заяву колишнього топменеджера "Приватбанку" Володимира Яценка про приєднання до апеляційних скарг банку та ТОВ "Цукорпром".

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Як повідомлялося, за кілька днів до націоналізації у 2016 році службові особи "Приватбанку" прийняли рішення надати компанії "Новофарм" кредит на суму 3,2 млрд грн для реструктуризації заборгованості фірми перед банком – попри те, що у грудні 2015 року комісія НБУ визнала "Новофарм" особою, пов’язаною з "Приватбанком".

У жовтні 2020 року Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов "Приватбанку" до компанії "Новофарм" і її фінансового поручителя Pointex Sale LLP про стягнення заборгованості.

Однак вже у квітні 2021 року цей же суд визнав "Новофарм" банкрутом, а у липні 2022 року ліквідував юридичну особу "Новофарм" без погашення боргу "у зв`язку з недостатністю майна банкрута", на що "Приватбанком" було подано апеляційну скаргу.

Автор: 

банкрутство (555) Коломойський Ігор (1774) суд (3335) Приватбанк (1785)


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Цей випадок ще раз підтверджує, наскільки непередбачуваними можуть бути судові рішення щодо ліквідації підприємств. Навіть за великих боргів компанія може "вижити". Це створює додаткові ризики для кредиторів і ускладнює процес ліквідації для боржників.
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29.11.2024 20:24 Відповісти

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