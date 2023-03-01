Нацкомісія призначила перевірки ще двох обленерго через порушення графіків відключень

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проведе позапланові виїзні перевірки ще двох операторів системи передачі (ОСР, обленерго) щодо дотримання графіків відключень електроенергії.

Регулятор ухвалив таке рішення напередодні у відповідь на скарги споживачів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Цього разу перевірки проведуть на АТ "Хмельницькобленерго" та АТ "Чернівціобленерго".

"До НКРЕКП надійшли численні звернення споживачів щодо: нерівномірного (несправедливого) розподілу операторами систем розподілу (ОСР) участі споживачів у заходах щодо розвантаження енергосистеми (графіках відключення)... неповідомлення ОСР споживачів про перерви в електропостачанні", – йдеться в обґрунтуваннях ухвал регулятора про проведення перевірок.

Таким чином, НКРЕКП з кінця 2022 року вже ухвалила рішення про перевірки операторів через скарги споживачів на дискримінаційні відключення та неінформування про терміни відключень на 10 засіданнях.

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З урахуванням рішення комісії від 28 лютого, під перевірки потрапили по сім разів ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" та ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", шість – АТ "Хмельницькобленерго", п'ять – АТ "ДТЕК Одеські електромережі", АТ "Полтаваобленерго" та АТ "Чернівціобленерго", чотири – ПрАТ "Закарпаттяобленерго", АТ "Вінницяобленерго" та ПрАТ "Волиньобленерго", тричі – ВАТ "Тернопільобленерго", та ПрАТ "Львівобленерго", двічі – ПАТ "Черкасиобленерго", і по одному разу – АТ "Прикарпаттяобленерго" та АТ "Чернігівобленерго".

Загалом комісія перевіряє більше половини обленерго – 14 операторів.

У середині лютого 2023 року голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський зазначав, що загальний обсяг накладених регулятором штрафів на операторів за порушення при відключеннях перевищує 1 млн грн.