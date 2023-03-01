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Новини
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Кабмін офіційно відклав запуск реєстру олігархів

олігархи,олігарх

Кабінет вніс зміни до Плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами), відтермінувавши виконання низки його частин.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження №177-р від 24 лютого оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Документом внесено зміни до першої редакції Плану заходів, затвердженої у листопаді 2021 року.

Зокрема, у попередній редакції передбачалося, що РНБО спільно з Мінцифри мали забезпечити розроблення та функціонування реєстру олігархів до квітня 2022 року.

В оновленому плані запуск реєстру має розпочатися "через три місяці з дня опублікування висновку Венеційської комісії". На підставі цього висновку ще мають внести зміни до так званого "закону про олігархів" щодо визначення Мін’юсту відповідальним за формування та ведення Реєстру олігархів.

Читайте також: РНБО витратить 2,5 мільйона на створення реєстру олігархів

Крім того, в оновленому плані до кінця 2023 року відтерміновано розроблення законопроєкту про лобіювання, який мав бути готовий наприкінці минулого року.

Також до квітня 2023 року відкладена розробка та ухвалення законів про створення єдиного реєстру споживачів електричної енергії та природного газу.

Водночас на рік після після припинення або скасування воєнного стану відкладено реалізацію пунктів плану, що передбачали приведення тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом до економічно обґрунтованого рівня, встановлення економічно обґрунтованих ставок на перевантаження експортних вантажів на ДП "Морський торговельний порт "Южний", а також забезпечення конкурентоспроможнострі ринку авіаперевезень.

Як повідомлялося, наприкінці січня очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що створення реєстру олігархів зараз немає серед пріоритетів влади.

Улітку минулого ркоу секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляв, що реєстр олігархів уже готовий, і на той момент тривав процес підготовки документів.

Автор: 

Кабмін (7788) олігарх (256) реєстр (572) Закон про олігархів (27)


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Топ коментарі
+18
гора народила мишу.
Втім, Зе вже називав олігархів - причому першого з них: навіть нещодавно досить недвозначно натякав на Порошенка.
Але, виявляєтьтся, потрібного рішення Венеційської комісіїв ЗЕ-влади немає!
І не буде.
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01.03.2023 17:28
+14
бо реєстр з однією фамілією виглядав би надто смішно...
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01.03.2023 18:10
+12
вова на прессконф. перед кучей сми заявил что он олигархов ,,победил,, --- все здрыстнули в монако , сукис там у них комбат 200х и 300х сотых после ,,победы,, вовы там нет
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01.03.2023 18:30
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гора народила мишу.
Втім, Зе вже називав олігархів - причому першого з них: навіть нещодавно досить недвозначно натякав на Порошенка.
Але, виявляєтьтся, потрібного рішення Венеційської комісіїв ЗЕ-влади немає!
І не буде.
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01.03.2023 17:28 Відповісти
ой как стыдно,млять !
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02.03.2023 14:51 Відповісти
не на часі
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01.03.2023 18:00 Відповісти
бо реєстр з однією фамілією виглядав би надто смішно...
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01.03.2023 18:10 Відповісти
ні, не смішно, а показово, як він боїться свого головного опонента в українській політиці.
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01.03.2023 20:22 Відповісти
вова на прессконф. перед кучей сми заявил что он олигархов ,,победил,, --- все здрыстнули в монако , сукис там у них комбат 200х и 300х сотых после ,,победы,, вовы там нет
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01.03.2023 18:30 Відповісти
Эта власть вся гнилая. От нее нужно избавляться. Воры и вруны.
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01.03.2023 18:31 Відповісти
Президент же сказал
Я с олигархами разобрался
Олигархов больше нет
Президент не уточнил - как именно разобрался
Но если ОЛИГАРХ - это ОЧЕНЬ богатый человек
Значит - президент сделал олигархов
Не ОЧЕНЬ богатыми
Знать бы еще
Куда пошли деньги
От раскуркуливания олигархов
Явно не на армию
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01.03.2023 19:10 Відповісти
де де. по діванам. на віденську дівізію.єміратську бригаду. а квартал а кравець бідна..а лена на наві шмоткі кожен раз. а котеджі і дворци.за бугром.. а діти в них за кордоном від війни і обстрілів страдають в нас ще не було влади украінськоі де украіна і украінці будуть на першому місці в президента. від зрадника краічука до зеленського всі заняті дерібаном..
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01.03.2023 19:30 Відповісти
так там же всі своі..
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01.03.2023 19:55 Відповісти
Ось на цьому вся борьба з олігархами і закінчилась.
Яка несподіванка....бо закінчилась навіть і не почавшись.
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01.03.2023 20:19 Відповісти
цей 73 % цирк розрахований на олігофренів.
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01.03.2023 21:12 Відповісти
Як повідомлялося, наприкінці січня очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що створення реєстру олігархів зараз немає серед пріоритетів влади. Джерело: https://biz.censor.net/n3403022
Грьобана зелена ганьба, Коломойський аплодує свому Буратіно, нема слів.
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01.03.2023 21:22 Відповісти
А всё почему, а потому, что Вовка уже со всеми олигархами разобрался, а с некоторыми даже по два раза, воть )))))
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01.03.2023 22:28 Відповісти
Клоунадос!
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02.03.2023 01:50 Відповісти
Підари!
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02.03.2023 11:11 Відповісти
Диктатура олігархії лише імітує свій суїцид.
Без сторонньої допомоги нічого не вийде!
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02.03.2023 11:25 Відповісти

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