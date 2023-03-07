Суд арештував частки Жеваго у трьох ГЗК вартістю 46 мільярдів

Господарський суд м. Києва арештував активи власника АТ "Банк "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго у межах справи про відшкодування збитків банку та його кредиторів на майже 46 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб, відповідне рішення суду було ухвалено за заявою ФДМУ про забезпечення позову.

Зокрема, суд врахував надані Фондом підтвердження того, що Жеваго протягом тривалого часу приховував факт володіння майном, за рахунок якого у майбутньому може бути задоволено позовні вимоги Фонду.

Водночас, за законом, "керівники, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники неплатоспроможного банку або банку, щодо якого прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, зобов’язані надати Фонду на його вимогу інформацію про все належне їм майно (активи) та зобов’язання". Жеваго таку вимогу не виконав.

Зрештою, суд наклав арешт частку Жеваго у 50,3% в трьох гірничо-збагачувальних комбінатах: Полтавському, Єристівському та Біланівському. Ці частки опосередковано належать Жеваго через його групу Ferrexpro.

Крім того, суд заборонив іншим пов’язаним з ним компаніям відчужувати вказані активи.

"Зараз позов Фонду до власника банку перебуває у першій інстанції в українській юрисдикції, і вкрай важливо, щоб за час розгляду цієї справи активи були збережені у повному обсязі і згодом могли бути спрямовані на відшкодування збитків, завданих кредиторам банку", – зазначив заступник директора-розпорядника Фонду Віктор Новіков.

Фонд гарантування 4 січня подав позов до Господарського суду м. Києва проти Жеваго про відшкодування збитків банку "Фінанси та кредит" та його кредиторів на суму майже 46 млрд грн.

Як повідомлялося, 28 грудня за запитом української сторони на французькому гірськолижному курорті Куршевель затримано українського бізнесмена і колишнього народного депутата Костянтина Жеваго.

Як повідомлялося, співробітники ДБР у листопаді проводили обшуки на підприємствах, які пов'язанііз Жеваго, перевірялася можлива колаборація з ворогом.

Нагадаємо, на початку серпня 2019 року Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило про підозру двом топ-менеджерам банку "Фінанси та кредит" у справі про розтрату 2,5 млрд грн коштів, повідомивши, що в розслідуванні фігурує колишній народний депутат.

Наприкінці вересня 2019 року слідчі ДБР заочно вручили підозру екс-нардепу Костянтину Жеваго у цій справі. За інформацією ДБР, у липні 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук.

У пресслужбі бізнесмена звинувачення заперечують, повідомивши, що він перебуває за кордоном на лікуванні. Водночас влітку 2022 року журналісти помітили його на власній яхті "Z" в Монако.