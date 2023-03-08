Споживачі просять скасувати свої скарги на обленерго через відключення світла, – НКРЕКП

У зв’язку з покращенням ситуації з електропостачанням в Україні збільшилася кількість звернень споживачів із проханнями не розглядати попередні скарги на обленерго щодо недотримання графіків вимкнення електроенергії.

"Комісія констатує покращення ситуації з електропостачанням в цілому по Україні через бездефіцитний баланс в енергосистемі, який має місце протягом останнього часу. У зв’язку з цим збільшилась кількість звернень споживачів, в яких заявники просять не розглядати свої попередні скарги на ОСР щодо недотримання графіків відключень", – сказано в повідомленні Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

У свою чергу, зазначилив Нацкомісії, це дає підстави регулятору приймати рішення про скасування проведення чергових перевірок, що були заплановані раніше.

Так, на своєму засіданні 7 березня 2023 року Нацкомісія прийняла рішення щодо втрати чинності рішень про проведення позапланових виїзних перевірок ПрАТ "Волиньобленерго" та АТ "Чернівціобленерго".

Також у Нацкомісії зазначили, що результати проведених перевірок свідчать про позитивну динаміку виконання ОСР вимог чинного законодавства щодо дотримання графіків відключень та належного інформування про перерви в електропостачанні. Більшістю ліцензіатів публікуються коректні та зрозумілі для споживачів графіки, в них зазначається початок та кінець відключень.

"Таким чином можна стверджувати, що ОСР зробили відповідні висновки, врахували вимоги регулятора та чинного законодавства. Також суттєво покращилась комунікація компаній зі споживачами, досягнуто належного рівня інформування про відключення", – повідомили в Комісії.

Як повідомлялося, НКРЕКП у період з кінця 2022 року і до 28 лютого 2023 року ухвалила рішення щодо перевірок 14 ОСР за скаргами споживачів на дискримінаційні відключення та неінформування про терміни відключень на 10 засіданнях.