Комендантська година у Києві: голова військової адміністрації відповів на петицію

Київська міська військова адміністрація (МВА) регулярно переглядає питання тривалості комендантської години у столиці, але наразі вона обґрунтована вимогами безпеки громадян і сприяння виконанню бойових чи службових завдань ЗСУ та правоохоронців.

Таким чином голова столичної МВА Сергій Попко відповів на петицію, автори якої вимагали скорочення тривалості комендантської години, повідомляє "Громадське".

Він додав, що скоротити комендантську годину можна буде лише після того, як військові отримають для цього всі підстави: гарантії безпеки населення, можливість виконувати оборонні заходи, службові, бойові завдання тощо.

Попко додав, що в разі ухвалення такого рішення КМВА одразу повідомить про це громадськість.

"Прошу всіх поставитися з розумінням. Війна не закінчилася. Загрози для столиці та її мешканців досі існують. І якщо Київ з кожним місяцем стає дедалі безпечнішим – то це заслуга всіх структур, сил і відомств, які щоденно працюють задля вашої безпеки! І якщо для захисту і спокою людей нам потрібно буде дотримуватися визначеної комендантської години – ми будемо це робити. Для вашого ж блага", – наголосив голова КМВА.

Раніше петиція на сайті Київської міської ради із закликом скоротити тривалість комендантської години набрала необхідну кількість голосів.

Її автори закликали запровадити комендантську годину з 00:00 до 5:00. Наразі вона триває із 23:00 до 05:00.

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Як повідомлялося, з 1 березня 2023 року на території Одеської області змінився час дії комендантської години. Тепер вона триває з 00:00 до 05:00, а не з 23:00, як це було раніше.

На Львівшині тривалість комендантської години скоротили до п'яти годин (з 00:00 до 05:00) у жовтні минулого року.