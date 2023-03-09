Окупанти пошкодили три електростанції ДТЕК

У четвер, 9 березня, внаслідок ворожих обстрілів постраждали три теплоелектростанції "ДТЕК Енерго". За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що внаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики почали ліквідацію наслідків.

Як додали в компанії, із вересня минулого року теплові електростанції ДТЕК були атаковані 29 разів. Через це троє енергетиків загинули, 28 були поранені.

Як відомо, у ніч на 9 березня російські військові завдали черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. За даними Міненерго, були атаковані енергооб’єкти в семи областях.

Через це "Укренерго" для зменшення ризиків превентивно застосував обмеження споживання електроенергії у всіх регіонах України. Крім того, українські АЕС зменшили потужність. Також відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

За даними українських військових, ворог випустив по Україні понад 80 ракет та 8 безпілотників Shahed. Силам ППО вдалося збити 34 ракети та 4 дрони. Ще вісім ракет не досягли своїх цілей.