Внаслідок російських обстрілів 40% мешканців Києва залишилися без опалення (оновлено)

Після ракетної атаки та внаслідок екстрених відключень електроенергії 40% споживачів Києва залишилися без опалення, подачу енергоносія поступово відновлюють.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Екстрені відключення електроенергії на разі не дозволяють забезпечити опаленням 40% споживачів Києва. Також через брак електроживлення на верхніх поверхах висотних будинків міста може бути низький тиск води в мережі водопостачання", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі необхідні служби працюють над відновлення стабільної роботи інфраструктури Києва.

Пізніше в КМВА додали, що станом на 9:00 ранку екстрені відключення світла у столиці скасовано. Однак через перенавантаження однієї з ліній екстрені відключення ще діють в частині Голосіївського, Солом'янського та Святошинського районів міста.

Згодом у "Київтеплоенерго" повідомили про початок відновлення теплопостачання споживачам після ракетних ударів по критичній інфраструктурі. Станом на 15:00 відновлено теплопостачання 300 житловим будинкам.

"Ведуться роботи по перепідключенню до інших теплоджерел усіх споживачів, які залишились без тепла. В основному, це будівлі в центрі та на лівому березі міста. Відновлювлення теплопостачання відбувається поетапно з урахуванням технічних особливостей мереж та обладнання", – уточнює комунальна корпорація.

У "Київтеплоенeрго" додали, що наразі більше половини котелень міста було переключено на альтернативні джерела електропостачання – генератори.

Як відомо, у ніч на 9 березня російські військові завдали черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. За даними Міненерго, були атаковані енергооб’єкти в семи областях.

Через це "Укренерго" для зменшення ризиків превентивно застосував обмеження споживання електроенергії у всіх регіонах України. Крім того, українські АЕС зменшили потужність. Також відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

За даними українських військових, ворог випустив по Україні понад 80 ракет та 8 безпілотників Shahed. Силам ППО вдалося збити 34 ракети та 4 дрони. Ще вісім ракет не досягли своїх цілей.