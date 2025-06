В Україні фіксують перебої з інтернетом після нічної ворожої атаки

Після чергової масованої атаки росіян на об’єкти інфраструктури 9 березня в Україні фіксуються проблеми з інтернетом.

Про це повідомляють у сервісі NetBlocks.

"Підтверджено: показники показують значне зниження підключення до інтернету в багатьох регіонах України після широкомасштабних російських ракетних атак сьогодні вранці, насамперед через аварійне відключення електроенергії", – йдеться у повідомленні.

⚠️ Confirmed: Metrics show significant reductions in internet connectivity in multiple regions of #Ukraine after widespread Russian missile attacks this morning, largely attributed to emergency power shutdowns followed by a swift recovery.



