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В Україні фіксують перебої з інтернетом після нічної ворожої атаки

телефон,мобильный,смс,сообщение

Після чергової масованої атаки росіян на об’єкти інфраструктури 9 березня в Україні фіксуються проблеми з інтернетом.

Про це повідомляють у сервісі NetBlocks.

"Підтверджено: показники показують значне зниження підключення до інтернету в багатьох регіонах України після широкомасштабних російських ракетних атак сьогодні вранці, насамперед через аварійне відключення електроенергії", – йдеться у повідомленні.

⚠️ Confirmed: Metrics show significant reductions in internet connectivity in multiple regions of #Ukraine after widespread Russian missile attacks this morning, largely attributed to emergency power shutdowns followed by a swift recovery.

📰 Background: https://t.co/S0qJQ7CbNv pic.twitter.com/zEHfZEfyUf

— NetBlocks (@netblocks) March 9, 2023

Як відомо, у ніч на 9 березня російські військові завдали черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. За даними Міненерго, були атаковані енергооб’єкти в семи областях.

Через це "Укренерго" для зменшення ризиків превентивно застосував обмеження споживання електроенергії у всіх регіонах України. Крім того, українські АЕС зменшили потужність. Також відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

За даними українських військових, ворог випустив по Україні понад 80 ракет та 8 безпілотників Shahed. Силам ППО вдалося збити 34 ракети та 4 дрони. Ще вісім ракет не досягли своїх цілей.

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інтернет (1356) мобільний зв’язок (802)


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