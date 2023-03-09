Мінцифри анонсувало відкриття центру "Дія.Бізнес" у Луцьку

У Луцьку відкриється центр підтримки підприємців "Дія.Бізнес". Нова локація стане місцем для об’єднання підприємницької спільноти Волинської області.

Відвідувачі зможуть отримати корисні послуги для розвитку власної справи: від безоплатних консультацій і освітніх бізнес-подій до робочого коворкінг-простору та pop-up-локації для тестування свого продукту перед виходом на ринок, повідомляє Мінцифри.

Раніше повідомлялося про відкриття центру "Дія.Бізнес" у Рівному.

Загалом із 2020 року відкрито 11 центрів "Дія.Бізнес" в Україні, а 12 і перший центр за кордоном відкрито у 2022 році у Варшаві після початку повномасштабної війни на підтримку громадян України, що вимушено переїхали до Польщі.

"Дія.Бізнес" – це національний проєкт із розвитку підприємництва та експорту, ініційований Міністерством цифрової трансформації України. У межах проекту функціонують дві складові: онлайн-портал та мережа офлайн-центрів підтримки підприємців.

Онлайн-портал "Дія.Бізнес" був запущений у лютому 2020 року в Україні за підтримки компанії Mastercard. На порталі можна знайти всю необхідну інформацію для заснування та розвитку власної справи, а також отримати більш як 68 видів безоплатних онлайн-консультацій, пройти навчання в Національній онлайн-школі для підприємців, дізнатись актуальні новини про можливості для розвитку бізнесу, а також скористатися великою кількістю цифрових сервісів. З моменту запуску проекту, портал "Дія.Бізнес" відвідали вже понад 1,5 млн користувачів та було проведено понад 5200 консультацій.

Офлайн-центри "Дія.Бізнес" – це простори, метою яких є підтримка місцевого малого та середнього бізнесу та надання їм безоплатних консультацій за різними напрямами.