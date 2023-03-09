Для стабілізації енергопостачання у Житомирі потрібно два тижні, – мер

Енергопостачання Житомира, зараз знеструмленого наполовину внаслідок повітряних атак російських агресорів у ніч на 9 березня, має стабілізуватися за 2-2,5 тижні за рахунок налагодження постачання ресурсу з інших областей.

"Через 2-2,5 тижні за рахунок поставок е/е з інших областей ситуація має виправитися", – заявив мер міста Сергій Сухомлин під час брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас Сухомлин зазначив, що найближчим часом інша половина міста з технічних причин також має бути знеструмлена.

"Сьогодні було завдано ракетного удару та удару дронами по енергетичній інфраструктурі Житомира. Наслідки для міста досить складні. 50% Житомира без е/е зараз, і, думаю, що найближчим часом, десь за годину, буде знову відключення всього Житомира", – повідомив він.

Міський голова звернув увагу, що місто з обіду почало підключати, зокрема, підприємства водоканалу та ТКЕ до генераторів, щоб повернути воду та тепло городянам. Електротранспорт, за його словами, замінили автобусами.

"У нас критична інфраструктура має досить потужні генератори, найменший з яких 150 кВт, найбільший – 1,6 МВт", – пояснив він.

Крім того, Сухомлин акцентував, що місто має кілька котелень на альтернативному паливі та модульні котельні.

"У нас є дві модульні котельні, до яких ми можемо підключати певні мікрорайони. Тому в умовах дефіциту е/е, але коли дозволяє температурний графік, ми можемо котельню одного району перемикати на котельні іншого району і таким чином зменшувати обсяги дефіцитної е/е. Місто виживе", – висловив переконання мер.

Він прогнозує, що до вечора області буде доведено ліміти потужності, від яких залежатиме графік електропостачання, а також моделі роботи бізнесу.

"До сьогодні ми забули про дефіцит електроенергії, але знову переходитимемо на графіки подачі е/е. Залежно від потужності, яку матиме Житомир та область, зможемо і з бізнесом відпрацювати схеми переходу на інший час роботи", – зазначив Сухомлін.

Він пояснив, що в умовах дефіциту е/е на початку осіннє-зимового періоду роботу бізнесу та промисловості в місті по черзі організовували у вихідні та нічні години.

Мер також зазначив, що жертв серед населення внаслідок атаки та руйнувань у житлових кварталах немає.

У ніч на 9 березня російські військові завдали черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. За даними Міненерго, були атаковані енергооб’єкти в семи областях.

Через це "Укренерго" для зменшення ризиків превентивно застосував обмеження споживання електроенергії у всіх регіонах України. Крім того, українські АЕС зменшили потужність. Також відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

За даними українських військових, ворог випустив по Україні понад 80 ракет та 8 безпілотників Shahed. Силам ППО вдалося збити 34 ракети та 4 дрони. Ще вісім ракет не досягли своїх цілей.

"Укренерго" назвало Житомирську областей однією з найбільш постраждалих внаслідок атаки областей поряд із Харківською та Одеською.