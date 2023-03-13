У Харківській області можуть повернути планові відключення світла

У Харківській області можуть запровадити планові відключення електроенергії, оскільки енергосистема зазнала значних ушкоджень внаслідок ракетних ударів РФ у ніч на 9 березня.

"У нас, скоріше за все, будуть запроваджені графіки відключень знову, оскільки тієї потужності, яку ми наразі маємо, нам поки не вистачає, щоб задовольнити повністю потреби населення, підприємств, промисловості. Ситуація знаходиться на стабілізаційному рівні", – повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

Як повідомлялося, 9 березня війська Росії завдали 15 ракетами С-300 ударів по енергетичній інфраструктурі Харківщини, 11 із них – по Харкову.

Обласний центр було повністю знеструмлено. Наступного дня вдалося заживити об’єкти критичної інфраструктури.

Станом на ранок 11 березня вже всі побутові споживачі Харкова мали світло. Метрополітен запустили того ж дня, але він кілька разів зупинявся через недостатню напругу. Наземний електротранспорт поки не курсує. Систему опалення у Харкові запустили вже восьмий раз від початку опалювального сезону.