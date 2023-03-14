Росія заявила про продовження "зернової угоди" на 60 замість 120 днів

Росія стверджує, що дію так званої "Чорноморської зернової ініціативи" продовжено на 60 днів, хоча раніше її дія продовжувалася на 120 днів, а Україна та Туреччина пропонували продовжити дію угоди хоча б на рік.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко, пише російський "Коммерсант".

"Наш заступник міністра, який веде цю угоду, зробив учора заяву. Дійсно, угоду продовжено, умовлено, що її продовжено на 60 днів. Знову підтверджено її пакетний характер", – сказав російський чиновник.

Грушко також заявив, що процес зі зняття обмежень на експорт російської сільгосппродукції триває, але робота у цьому напрямі рухається повільно. Він зазначив, що Москва вимагатиме зняття всіх обмежень із постачання російського продовольства.

Продовження зернових угод також прокоментували в уряді України. Неназваний високопосадовець сказав Reuters, що Україна суворо дотримуватиметься умов раніше підписаної угоди про продовження угоди на 120 днів.

Як повідомлялося, заступник міністра закордонних справ РФ Сєргєй Вєршинін за підсумками переговорів з ООН напередодні заявив, що Росія не заперечуватиме проти продовження так званої "Чорноморської зернової ініціативи", але лише на 60 днів, хоча раніше її дія продовжувалася на 120 днів, а Україна та Туреччина пропонували продовжити дію угоди хоча б на рік.

Вєршинін додав, що надалі позиція Росії залежатиме від "прогресу щодо нормалізації нашого сільгоспекспорту" – банківських транзакцій, логістики, страхування, розморожування фінансової діяльності та відновлення експорту аміакопроводом "Тольятті – Одеса".

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков наголосив, що укладені в рамках "Чорноморської зернової ініціативи" угоди передбачають продовження її дії на 120 днів, тому пропозиція Росії подовжити дію "зернового коридору" лише на 60 днів суперечить підписаним документам.