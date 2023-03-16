У Нацбанку очікують "хороших новин" від МВФ вже наступного тижня

Україна сподівається на завершення переговорів із місією Міжнародного валютного фонду щодо нової повноцінної програми підтримки, яка передбачає фінансування з боку МВФ, до кінця поточного тижня.

Про це під час брифінгу повідомив голова Національного банку Андрій Пишний, передає Інтерфакс-Україна.

"Команда НБУ в повному обсязі виконала всю програму, з якою розпочинала свою участь у місії МВФ. Нам вдалося досягти вагомого прогресу в наших домовленостях, у відповідності політик, і ми з оптимізмом дивимося на найближчі кілька днів, протягом яких триватимуть переговори, погодження деяких деталей у віртуальному форматі", – сказав він.

За його словами, представники МВФ "мають виконати частину своїх завдань у Вашингтоні, відповідно українська команда буде готова до проведення та продовження цих консультацій у форматі онлайн із Києва".

"Сподіваємось на фіналізацію нашої роботи вже цього тижня і віримо у хороші новини на початку наступного", – підсумував Пишний.

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Напередодні в МВФ заявили про прогрес у переговорах про нову програму кредитування для України.

Як повідомлялося, Україна сподівається домовитися з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про нову багаторічну велику програму фінансування обсягом понад $15 мільярдів. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, $5 млрд уряд сподівається отримати від МВФ вже цього року.

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва після візиту до Києва 20 лютого заявляла, що Фонд готовий надати "значну економічну підтримку" Україні в рамках нової повноцінної кредитної програми.

17 лютого Україна досягла угоди на рівні персоналу щодо перегляду Моніторингової програми для України із залученням Ради директорів МВФ (PMB).

Як зазначали у Нацбанку України, ця угода відкриває шлях до початку обговорення можливої повномасштабної програми, що передбачатиме фінансування України.