Литва цьогоріч закупить зброї на 753 мільйони євро

Литва цьогоріч закупить різних видів озброєння на суму понад 750 млн євро.

Як повідомило Міністерство оборони Литви, серед пріоритетів Вільнюса – системи протиповітряної оборони середньої та малої дальності, системи радіоелектронної боротьби, безпілотники та кулемети, передає Європейська правда.

"Загальна сума асигнувань на закупівлю озброєнь у 2023 році становить 753 млн євро", – уточнили у відомстві.

На потреби військового відомства Литва виділила 1,77 млрд євро, що відповідає 2,25% ВВП країни.

Крім того, в Міноборони наголосили на важливості спільного розвитку оборонних можливостей трьох країн Балтії – Литви, Латвії та Естонії. У рамках співпраці планується закупівля ракетних комплексів HIMARS, розвиток морської обізнаності та збільшення боєприпасів.

Зазначається, що перші поставки систем до країн Балтії заплановані на 2025 рік.

Згідно з контрактом, литовська армія отримає вісім пускових установок HIMARS з бойовими і навчальними боєприпасами, включаючи системи ATACMS.

Раніше повідомлялося, що Литва готує черговий пакет військової допомоги Україні, який балтійська держава передасть найближчими місяцями.