Виробництво цементу в Україні впало через війну на 50%

Виробництво цементу в Україні у 2022 році впало на 51% порівняно з 2021 роком – до 5,4 млн тонн, водночас його споживання зменшилося на 65%.

Про це свідчать дані асоціації "Укрцемент", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Зниження обсягів споживання цементу призвело відповідно до зниження виробництва. При цьому січень 2022 року був рекордним з виробництва цементу за останніх шість років", – розповіла виконавчий директор-керівник департаменту науково-технічної інформації асоціації "Укрцемент" Людмила Крипка.

За її словами, експорт продукції до країн Європейського союзу дозволив уповільнити падіння виробництва. Так, обсяг експорту цементу за підсумками року скоротився лише на 3,7% і становив 935 тис. тонн, тоді як обсяг імпорту зменшився у 14,8 раза – до 39 тис. тонн.

У структурі імпорту минулого року 46,5% зайняли цементи прості, 41,6% – білі цементи, 10,9% – інші гідравлічні, 1% – глиноземисті.

Українські підприємства у 2022 році випускали 16 типів цементів, серед яких найбільш популярними були цементи зі шлаком. При цьому виробники продовжують шукати шляхи збільшення ефективності композиційних портландцементів у разі зниження частки клінкеру, що є одним із головних факторів зниження викидів СО2, підкреслює Крипка.

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В асоціації також розглядають можливість використання подрібнених будівельних відходів із зруйнованих будівель (лінолеумів, килимових покриттів, поліетилену, гуми, дерева, пластику, руберойду та ін.) для спалювання в цементних печах у якості альтернативного палива, що може зменшити потребу у енергоносіях.

Асоціація "Укрцемент" створена у січні 2004 року шляхом реорганізації Українського концерну підприємств та організацій цементної та азбестоцементної промисловості "Укрцемент".