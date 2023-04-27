БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
10 072 36

Путіну бракує грошей: У Росії планують повернути "сберкнижки"

сбербанк,ссср,сберкнижка

Уряд Росії схвалив законопроєкт про запровадження нової програми довгострокових заощаджень для населення, зібрані з громадян кошти спрямують на фінансування дефіциту російського бюджету.

Про це оголосив російський міністр фінансів Антон Сілуанов, повідомляє пресслужба Мінфіну РФ.

За його словами, в рамках Програми довгострокових заощаджень російський уряд сподівається залучити кошти громадян, обіцяючи їм додатковий дохід у майбутньому.

Планується, що участь у програмі буде добровільною, її дозволять для громадян будь-якого віку з повноліття. Крім того, договір довгострокових заощаджень можна укласти на користь своєї дитини чи будь-якої іншої особи, незалежно від її віку.

Операторами програми будуть недержавні пенсійні фонди. Вони вкладатимуть отримані кошти передусім в облігації російського уряду, інфраструктурні облігації, корпоративні облігації та інші цінні папери.

Отримати дохід від таких заощаджень росіяни зможуть після 15 років участі у програмі або досягнувши віку 55 років для жінок та 60 років для чоловіків. В уряді Росії обіцяють, що кошти можна буде забрати будь-якої миті, але з втратою накопиченого доходу (крім особливих життєвих ситуацій).

Формувати заощадження громадяни зможуть за рахунок власних коштів, а також раніше створених пенсійних накопичень. Розмір внесків учасники програми визначатимуть самостійно.

Крім того, робити внески у рамках програми довгострокових заощаджень зможе і роботодавець. Російський уряд також обіцяє додаткове співфінансування з боку держави на суму до 36 тисяч рублів на рік, а також податкові пільги для учасників програми.

Нагадаємо, радянський "Сбєрбанк" був створений на базі державних трудових ощадних кас, заощадження населення на так званих "сбєркнижках" станом на 1990 рік становили 369 млрд радянських рублів або більше третини ВВП СРСР. Після розвалу Союзу ці накопичення практично повністю знецінились.

Читайте також: Бракує грошей на війну: Кремль хоче "добровільно" зібрати з російського бізнесу 300 мільярдів рублів

Як писав БізнесЦензор, через падіння доходів від експорту нафти та газу та зростання видатків на війну Кремль екстрено шукає додаткові джерела наповнення бюджету.

Додатково до ухваленого восени минулого року рішення про збільшення податків для "Газпрому", у лютому російська Держдума ухвалила закон, покликаний збільшити доходи, штучно обмеживши дисконт на нафту марки Urals щодо еталонної марки Brent. У підсумку, російські нафтогазові компанії будуть змушені намагатися мінімізувати дисконт, або ж доплачувати податки з власної кишені. За оцінкою російського Мінфіну, цей механізм дозволить додатково зібрати у федеральний бюджет у 2023 році понад 600 млрд рублів.

Крім того, влада Росії готує для бізнесу одноразовий збір, який має забезпечити додатково 300 мільярдів рублів податкових надходжень. Спочатку його називали добровільним, однак, схоже, війну будуть оплачувати всі.

Згодом стало відомо, що Слідчий комітет Росії (СКР) масово перевіряє сплату податків популярними російськими блогерами, їм загрожує відкриття кримінальних справ та зобов’язання доплатити у російський бюджет нараховані силовиками суми. Держдума також розглядає ряд екзотичніших ініціатив, покликаних залучити додаткові кошти до російського бюджету.

Автор: 

депозит (432) росія (14183) Сбербанк Росії (187)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Нормас, от і сберкнижечки під'їхали. back to ussr повним ходом, орки адабряют.
показати весь коментар
27.04.2023 17:22
+10
на радянських сберкнижках і досі рублікі надійно лежать)
показати весь коментар
27.04.2023 17:26
+6
путіну бракує грошей..., це певне такий анекдот..., там всі бункери скоро луснуть від грошей...
показати весь коментар
27.04.2023 17:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нормас, от і сберкнижечки під'їхали. back to ussr повним ходом, орки адабряют.
показати весь коментар
27.04.2023 17:22 Відповісти
там під 100% мріяли повернутися в СРСР))) отримали те що хотіли, але не те на що розраховували
показати весь коментар
28.04.2023 16:05 Відповісти
Сберкасу взяли - сберкнижки роздали...
показати весь коментар
27.04.2023 17:24 Відповісти
на радянських сберкнижках і досі рублікі надійно лежать)
показати весь коментар
27.04.2023 17:26 Відповісти
В мене також, як і в батьків та більшості ошуканого рабського насєлєнія совка.
показати весь коментар
27.04.2023 18:12 Відповісти
Веселые времена на рашке настают
показати весь коментар
27.04.2023 17:29 Відповісти
путіну бракує грошей..., це певне такий анекдот..., там всі бункери скоро луснуть від грошей...
показати весь коментар
27.04.2023 17:33 Відповісти
Підпільний трільйонер *****.
показати весь коментар
27.04.2023 18:15 Відповісти
Воно там 30 років будувало механізми "бабло з бюджету в бункер". В нього просто немає ніяких механізмів зворотнього руху бабла. Та й "не по пацанськи" - це що, за свій кошт лохів та державу фінансувати?!? Та ***** вдавиться скоріше.
показати весь коментар
28.04.2023 17:00 Відповісти
путлер возвратил свою страну на сто лет назад, и в этом ничего удивительного нет, самое

страшное , что он это сделал с полного согласия народного быдла, которое сегодня населяет эту

недострану, а страшное оно не для этой биомассы, а для всего человечества, которое никак

этого не хочет понять, хотя время понимания уже практически истекло.
показати весь коментар
27.04.2023 17:34 Відповісти
А як в тебе з державною?Чи ти кацап?🤣🌹
показати весь коментар
27.04.2023 17:44 Відповісти
Кацапи завжди себе вважали "пупами землі". Безпідствно Схаменись. А не схаменешся, значить - ти підкацапляче лайно, очевидно, в якого "гігантоманія" щодо себе - в генах.

Світу взагалі повністю начхати, до чого там довів ***** бидло в засрашці. І НІЯК вся ця засрашка не здатна суттєво вплинути на світ, якщо світ не захоче. А судячи з об'єму санкцій та ембарго на більшість енергоносіїв в ЄС - не хоче.

А щодо загрози "для людства". Наприклад, для того, аби розвалити лише за рік армію засрашки (фізично винищівши 25-35% справних технічних засобів та навченого особового складу), знадобилась лише Україна та невеличкі (РЕАЛЬНО МАЛІ) поставки набоїв, снарядів, танків/ббм в сумі, меншій за 5% лише річного бюджету "мирного часу" Пентагону.

Як кажуть - збирались штурмувати Вашингтон, але отримали п*зди під Охтиркою, вилупки... І для цього знадобилось лише 8 років хоч якось будувати ЗСУ в бідній Україні.
показати весь коментар
28.04.2023 17:07 Відповісти
А ось і сітро буратіно, халва, киць-киць ну і ....трудодні
показати весь коментар
27.04.2023 17:35 Відповісти
Гулаг і трудодні. Без сітра та халви. Все ж для Путіна взірець наслідування вусатий Йосип, а не бровастий Льоня
показати весь коментар
27.04.2023 17:42 Відповісти
Це правильно, так і треба, потім введуть "продразверстку" і т. д. все по комуняцки. За шо боролись, на те і напоролись.
показати весь коментар
27.04.2023 17:40 Відповісти
Предвыборный плакат в рамках президентской кампании появился в Петербурге на улице Радищева

показати весь коментар
27.04.2023 17:42 Відповісти
То расия не может производить ракеты и снаряды , то тупину денег не хватает . Как выдумают что-нибудь , упрутся в это , как баран в новые ворота , и твердят на всех углах , как будто сами себя убедить пытаются . Да у него миллиардов больше , чем у кого-то ни было . А быдло посчитает за счастье работать бесплатно на заводах .
показати весь коментар
27.04.2023 18:00 Відповісти
А вы не путайте бабки ввХ и бабки государства,
ввХ скорей удавит любого за Свои бабки, чем
даст хоть копейку
показати весь коментар
28.04.2023 14:01 Відповісти
А чё? Быдло ж мечтало и мечтает вернуться в ссср? Вот и получает своё.
показати весь коментар
27.04.2023 18:00 Відповісти
Бидло мріяло знову стати вертухаями у в'язниці народів, але так багато вертухаїв непотрібно. Технології дозволяють обходитися значно меншою кількістю, а надлишок необхідно утилізувати.
показати весь коментар
28.04.2023 07:39 Відповісти
НЕП ?))) Будуть коштовності та золото приймати за безцінь в населення?)))) "Что бы россия ни делала, её всё равно жалко"))))))
показати весь коментар
27.04.2023 18:00 Відповісти
Наступний крок - "Госзаём" (добровольно принудительный) Нагадать?
"- Вот пачка лотарейных билетов Распространите среди жильцов!
- А если брать не будут?
- Не будут брать - отключим газ!"
показати весь коментар
27.04.2023 18:15 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2023 18:23 Відповісти
залишилось ГУЛАГи відновити і мрія кацапських холопів про сисисири збудеться
показати весь коментар
27.04.2023 18:33 Відповісти
То друкували б вже керенки!
показати весь коментар
27.04.2023 18:34 Відповісти
ГУЛАГ коли?
показати весь коментар
27.04.2023 19:15 Відповісти
Какой смысл класть деньги на 15 лет, если к этому времени исчезнет территриальное недоразумение "росия".
показати весь коментар
27.04.2023 19:23 Відповісти
З такими санкціями чекати падіння Кацапії можна ще років з десять.
Згадаємо Савдепію і чергу за продуктами і цукром у кілометр, ото було діло.
показати весь коментар
27.04.2023 20:59 Відповісти
Совок 8-10 років розпадався: в 1980 ввели санкції за введення радянських військ в Афганістан, а в 1988 почались перші паростки рухів до незалежності в республіках
показати весь коментар
28.04.2023 07:53 Відповісти
Для тих хто не зрозумів, то це зєркалочка накопичувалих пенсій гнид з департаменту ФСБ КВН, тому сильно теж не радійте
показати весь коментар
27.04.2023 23:02 Відповісти
Тут скорее аналогия с облигациями, а не со сберкнижками.
показати весь коментар
28.04.2023 08:00 Відповісти
Наступним етапом будуть талони, які і стануть справжньою валютою!
показати весь коментар
28.04.2023 08:51 Відповісти
Запомните раз и навсегла мутину бракуе 7г свинца в лысину..
показати весь коментар
28.04.2023 12:07 Відповісти
А совки все таки кошти по облвгаціям повернули
А українські зберкнижки -- привласнили /нові хозяєва /
А знаєте що а в Албанії зробили при спробі забрати зберкнижки
Вивезли '' єліту правлячу в море наділи жилети /спасательні /
І викинули в море
А при другіц спробі пообіцяли викинуть без жилетів
Вклади збереглисьь
А у нас напудрили мізки росія вивезла гроші -- це макулатура
А гроші це економіка і накопичення
показати весь коментар
28.04.2023 12:12 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 