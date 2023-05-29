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Новини
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Колишній "Укравтодор" засекретив тендери на 10 мільярдів

укравтодор

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, створене на базі "Укравтодору", уклало три угоди на проведення будівельних робіт загальною вартістю 9,4 мільярда гривень, засекретивши їх умови.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Так, Служба відновлення Львівської області без використання електронної системи Prozorro уклала дві угоди з "Онур конструкціон інтернешнл" вартістю 5,37 млрд грн і 2,3 млрд грн . В обох випадках вказано, що йдеться про "інженерні та будівельні роботи", але місце виконання робіт не підлягає розголошенню.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області уклало угоду з ПрАТ "Трест Житлобуд-1" вартістю 1,73 млрд грн на "реконструкцію Об’єкту із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання".

Відповідно жодних кошторисів по цим трьом великим підрядам не оприлюднено.

Однак кошторисні ціни приховували не тільки по секретним об’єктам. Комунальний "Київавтодор" за 1,3 млрд грн замовив ТОВ "Автомагістраль-Південь" реконструкцію розв’язки в Оболонському районі на перетині Полярної і Богатирської вулиць. У договорі немає жодних даних про вартість будматеріалів. У тендерній пропозиції учасника також відсутні будь-які кошторисні дані.

Як повідомлялося, наприкінці квітня Кабінет міністрів передав Держагентству відновлення та розвитку інфраструктури 17,9 млрд грн залишків коштів спеціального фонду державного бюджету, що надійшли у 2022 році від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Нагадаємо, 13 січня Кабінет міністрів створив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури на базі "Укравтодору", воно знаходиться у підпорядкування об'єднаного Мністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Наприкінці січня Кабінет міністрів призначив головою Агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма, який до цього працював заступником міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Автор: 

тендер (2157) Укравтодор (724) закупівлі (2605) відновлення (346) Агентство відновлення та інфраструктурних проєктів (67)


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Топ коментарі
+16
І ви хочете щоб ми платили податки не знаючи куди вони йдуть?????? я почну платити як посадять останнього хабарника з конфіскацією майна його тещі коханки діда і собак....тобіш ніколи. платив вже...
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29.05.2023 11:52
+14
Єрмак наказав засекретити ...і засекретили !
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29.05.2023 11:56
+13
і ви хочете, щоб в таку гарну країну повернулися біженці з?! Ну-ну!
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29.05.2023 12:01
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Дорогие дороги, одним словом))
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29.05.2023 11:58 Відповісти
за засекречиним данними, ці дороги укравтодор прокладає до ракетних заводів! інфа 100500 відсотків правдива
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29.05.2023 12:01 Відповісти
Брехня!!!
Дороги прокладуть до місць контрнаступу... тому й засекретили.
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29.05.2023 12:28 Відповісти
Где деньги, Зина?
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29.05.2023 12:03 Відповісти
У вас 3 помилки у слові з 4 літер.
Як так можна?!?!
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29.05.2023 12:31 Відповісти
головне, висмикнути бабло з бюджету, а далі кум, сват, брат, компаньйон,
все по команді з ОП
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29.05.2023 20:55 Відповісти
Тобі дуже смішно що тепер крадуть безбожно прикриваючись секретністю ? Тоді регочи , особливо з того що навіть на закупівлях зброї такі самі мільярди розікрали , головне щоб на кутні не довелося іржати ((
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29.05.2023 12:05 Відповісти
І ви хочете щоб ми платили податки не знаючи куди вони йдуть?????? я почну платити як посадять останнього хабарника з конфіскацією майна його тещі коханки діда і собак....тобіш ніколи. платив вже...
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29.05.2023 11:52 Відповісти
Як діти? Ті кому потрібно, все знають.
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29.05.2023 11:53 Відповісти
Кому потрібно усе МАЮТЬ.
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29.05.2023 11:57 Відповісти
Мають УСЕ і ВСІХ.
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29.05.2023 12:07 Відповісти
Коротше,тупо вкрали. Ну а що? Зброю ж партнери нададуть.
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29.05.2023 11:53 Відповісти
Єрмак наказав засекретити ...і засекретили !
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29.05.2023 11:56 Відповісти
Зяма.
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29.05.2023 11:57 Відповісти
І от як, бляха, в таких випадках робити?
Засекречено - зрада, знову крадуть гроші на асфальті.
Відкрито - зрада, викладають у вільний доступ місця і обсяги робіт, ворог тепер все знає.
Думаю, ворог і так все дізнається. Є шпигуни, розвідка, космічні знімки.
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29.05.2023 11:56 Відповісти
а ви торочите про "коли наступ", ефективне ппо, ф-16... ось там й наступ, й ппо, й ф-16...
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29.05.2023 11:58 Відповісти
В 2014-2019 рр. всі знали, хто наживається на війні, бо про це розповідала кожна праска та сорока, а зараз ХТО наживається на війні? Зате нас кормлять "контрнаступом"!
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29.05.2023 11:59 Відповісти
Від кого секрети -- від украінського нороду . Сплив Наєм -- недавніи борець з корупцією -- мабуть вона иого поклала на лопатки .
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29.05.2023 12:00 Відповісти
Тому і немає чим відбиватися в України від московитів *****, хіба, що асфальтом та батальйоном з керівництва ДержАгенства на базі Укравтодору!! Шмигаль, мабуть, їх уже відзначив преміальними за «значний внесок» у нанесенні шкоди Україні!
Усі таємні документи готуються не одною ЛЮДИНОЮ, усе таємне стає матеріалом для слідства!!
Баканов це знає з особами із ОПУ!!
Чи живий він із сім'єю ???
Слава Україні!
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29.05.2023 12:00 Відповісти
і ви хочете, щоб в таку гарну країну повернулися біженці з?! Ну-ну!
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29.05.2023 12:01 Відповісти
там вже якийсь мусар виступав - сказав, що всіх, хто не повернеться - накажуть 🤣😂
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29.05.2023 12:04 Відповісти
Краде сам Зеенський і К бо знає що треба буде вчасно дати драла коли жарений когут клюне в сраку..одним словом "дорогі укаїнці ідіть в який вже раз в сраку!"
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29.05.2023 12:04 Відповісти

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29.05.2023 12:04 Відповісти
Укравтовор...
(на жаль, українською каламбур не виходить!)
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29.05.2023 12:05 Відповісти
Пам'ятаю як всім не подобався Укравтодор.

Тепер стало ще краще.
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29.05.2023 12:06 Відповісти
Кожного дня, коли відкриваю новини, починаю шукати - чим ще "зашкварилась" зелена влада? І знаєте, десь 1-2 дні в місяць максимум, проходять без явного зеленого корупційно-зрадницького безумства. Навіть при Янику такого не було.
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29.05.2023 12:07 Відповісти
Пламенный патриот Мустафа пробился к потокам, одним словом, правда хорошо, а счастье лучше.
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29.05.2023 12:09 Відповісти
Секретным является ЧТО строят, ГДЕ строят и инженерные чертежи. В чем секретность информации: 100 кубов бетона. Цена за 1 куб - 2 100 грн. Стоимость работ по заливке - 1 500 грн/куб. ?
Понятно, что это тупой и беспредельный распил под прикрытием "секретности". Твари продолжают грабить страну.
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29.05.2023 12:09 Відповісти
Хто ще не зрозумів,що ці гроші тупо крадуть?!!
Бо відновлювати інфраструктуру можна з "фондів відродженя", але є нюанс! Вкрасти з цих фондів гроші - підпасти під кримінальну юрисдікцию ЄС,США!
А вони хочуть красти,і в самому гіршому разі - у печерський суд!
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29.05.2023 12:16 Відповісти
може просто агрохімія бітуму білоруцткого прикупило
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29.05.2023 12:18 Відповісти
Можна звісно подумати, що це дійсно важливі військові об'єкти, що мають важливе оборонне значення, але... на 98% впевнений, що там просто, ще якість яйця по 17, але уже від колишніх дорожників. Тому і засекретили. Коли Слуги Народу роблять селфі на військових об'єктах, а потім їх ********, про секретність не дуже ж влада переймається? А тут прозріли?
P.S. А взагалі дивна секретність, там де підрядником виступає турецький "Онур". Тобто фірма, яка є на 100% турецькою, з турецьким менеджментом, частково персоналом, походженням з Туреччини - країни що спокійно торгує з Росією (хоча начебто сама і в НАТО), будує нам засекречені об'єкти? Геніальне рішення нашого Потужного Головнокомандувачі. Таке ж потужне, як і призначення ним зрадників в керівництво СБУ.
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29.05.2023 12:21 Відповісти
А зовсім цікаво замовник не може знати що йому зроблять
Замовник не ермак а народ українм /чії гроші / певно точно не ермака
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29.05.2023 12:30 Відповісти
Засекретив, на якій підставі?
Що з цього приводу нам скаже, запліснявілий борцун з корупцією, мустафа ВнайОм?
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29.05.2023 12:42 Відповісти
У Києві, на Оболоні відкрито розкрадаються кошти на ремонті доріг, на пр. Івасюка (Г. Сталінграду), Героїв Дніпра, на заміну старим бордюрам привезли ще старі ще гірші оббиті бордюри явно викопані в іншому місці! Причому щоб замінити на ще гірші ще й псують прилегле покритя!
Ніхто ні поліція, ні Оболнська РДА, а ні з КМДА цьог оне помічає!

Журналісти випадково цим не зацікавляться? Зараз "ремонт" повним ходом! повернув до ст.м. Г Дніпра.
Це такі "нові" бордюри які привезли на заміну існуючим і втановлюють

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29.05.2023 12:51 Відповісти
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29.05.2023 12:52 Відповісти
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29.05.2023 12:53 Відповісти
нормально цензор ботів підкормив
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29.05.2023 13:01 Відповісти
Ви про що? Детальніше, будь ласка.
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29.05.2023 13:11 Відповісти
Лучше, пусть БОТЫ, чем такие ********, как ты, дядя (тётя).
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29.05.2023 14:16 Відповісти
У меня челюсть на полу
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29.05.2023 13:04 Відповісти
******* ЗЕленые *****, у нас ни одного эффективного ударного дальнебойного дрона нет, а они СУКИ опять миллиарды в асфальт закатывают!!!!
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29.05.2023 14:12 Відповісти
10 миллиардов "на дороги"...
9 миллиардов "для армии"...
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29.05.2023 14:19 Відповісти
Не, ну на зарплатах военным сэкономили 100 лярдов. Надо же их куда то девать
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29.05.2023 14:43 Відповісти
*******, ****** і будем ******* гроші з бюджету!!! А ви воюйте, життя та здоров'я втрачайте, з пенсій на автівки для ЗСУ собирайте, хлопцям на лікування копійки перераховуйте!
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29.05.2023 14:51 Відповісти
це можуть бути нові секретні злітні смуги по всій країні
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29.05.2023 17:55 Відповісти
'нада акуратна качять дєньгі' (с) браток зермака
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30.05.2023 01:58 Відповісти
прилагаются колоссальные усилия, чтобы Украину в ЕС не взяли
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30.05.2023 10:39 Відповісти
Януковощ в ахYі - а що, так можна було?
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30.05.2023 11:53 Відповісти
Дорвався таки Найом до грошви! Напряму буде розподіляити денєжніє потокі між своїм карманом і карманрм Зеленьського.
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30.05.2023 12:06 Відповісти

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