Колишній "Укравтодор" засекретив тендери на 10 мільярдів

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, створене на базі "Укравтодору", уклало три угоди на проведення будівельних робіт загальною вартістю 9,4 мільярда гривень, засекретивши їх умови.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Так, Служба відновлення Львівської області без використання електронної системи Prozorro уклала дві угоди з "Онур конструкціон інтернешнл" вартістю 5,37 млрд грн і 2,3 млрд грн . В обох випадках вказано, що йдеться про "інженерні та будівельні роботи", але місце виконання робіт не підлягає розголошенню.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області уклало угоду з ПрАТ "Трест Житлобуд-1" вартістю 1,73 млрд грн на "реконструкцію Об’єкту із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання".

Відповідно жодних кошторисів по цим трьом великим підрядам не оприлюднено.

Однак кошторисні ціни приховували не тільки по секретним об’єктам. Комунальний "Київавтодор" за 1,3 млрд грн замовив ТОВ "Автомагістраль-Південь" реконструкцію розв’язки в Оболонському районі на перетині Полярної і Богатирської вулиць. У договорі немає жодних даних про вартість будматеріалів. У тендерній пропозиції учасника також відсутні будь-які кошторисні дані.

Як повідомлялося, наприкінці квітня Кабінет міністрів передав Держагентству відновлення та розвитку інфраструктури 17,9 млрд грн залишків коштів спеціального фонду державного бюджету, що надійшли у 2022 році від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Нагадаємо, 13 січня Кабінет міністрів створив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури на базі "Укравтодору", воно знаходиться у підпорядкування об'єднаного Мністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Наприкінці січня Кабінет міністрів призначив головою Агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма, який до цього працював заступником міністра інфраструктури Олександра Кубракова.