Колишній "Укравтодор" засекретив тендери на 10 мільярдів
Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, створене на базі "Укравтодору", уклало три угоди на проведення будівельних робіт загальною вартістю 9,4 мільярда гривень, засекретивши їх умови.
Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.
Так, Служба відновлення Львівської області без використання електронної системи Prozorro уклала дві угоди з "Онур конструкціон інтернешнл" вартістю 5,37 млрд грн і 2,3 млрд грн . В обох випадках вказано, що йдеться про "інженерні та будівельні роботи", але місце виконання робіт не підлягає розголошенню.
Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області уклало угоду з ПрАТ "Трест Житлобуд-1" вартістю 1,73 млрд грн на "реконструкцію Об’єкту із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання".
Відповідно жодних кошторисів по цим трьом великим підрядам не оприлюднено.
Однак кошторисні ціни приховували не тільки по секретним об’єктам. Комунальний "Київавтодор" за 1,3 млрд грн замовив ТОВ "Автомагістраль-Південь" реконструкцію розв’язки в Оболонському районі на перетині Полярної і Богатирської вулиць. У договорі немає жодних даних про вартість будматеріалів. У тендерній пропозиції учасника також відсутні будь-які кошторисні дані.
Як повідомлялося, наприкінці квітня Кабінет міністрів передав Держагентству відновлення та розвитку інфраструктури 17,9 млрд грн залишків коштів спеціального фонду державного бюджету, що надійшли у 2022 році від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).
Нагадаємо, 13 січня Кабінет міністрів створив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури на базі "Укравтодору", воно знаходиться у підпорядкування об'єднаного Мністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Наприкінці січня Кабінет міністрів призначив головою Агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма, який до цього працював заступником міністра інфраструктури Олександра Кубракова.
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Дороги прокладуть до місць контрнаступу... тому й засекретили.
Як так можна?!?!
все по команді з ОП
Засекречено - зрада, знову крадуть гроші на асфальті.
Відкрито - зрада, викладають у вільний доступ місця і обсяги робіт, ворог тепер все знає.
Думаю, ворог і так все дізнається. Є шпигуни, розвідка, космічні знімки.
Усі таємні документи готуються не одною ЛЮДИНОЮ, усе таємне стає матеріалом для слідства!!
Баканов це знає з особами із ОПУ!!
Чи живий він із сім'єю ???
Слава Україні!
(на жаль, українською каламбур не виходить!)
Тепер стало ще краще.
Понятно, что это тупой и беспредельный распил под прикрытием "секретности". Твари продолжают грабить страну.
Бо відновлювати інфраструктуру можна з "фондів відродженя", але є нюанс! Вкрасти з цих фондів гроші - підпасти під кримінальну юрисдікцию ЄС,США!
А вони хочуть красти,і в самому гіршому разі - у печерський суд!
P.S. А взагалі дивна секретність, там де підрядником виступає турецький "Онур". Тобто фірма, яка є на 100% турецькою, з турецьким менеджментом, частково персоналом, походженням з Туреччини - країни що спокійно торгує з Росією (хоча начебто сама і в НАТО), будує нам засекречені об'єкти? Геніальне рішення нашого Потужного Головнокомандувачі. Таке ж потужне, як і призначення ним зрадників в керівництво СБУ.
Замовник не ермак а народ українм /чії гроші / певно точно не ермака
Що з цього приводу нам скаже, запліснявілий борцун з корупцією, мустафа ВнайОм?
Ніхто ні поліція, ні Оболнська РДА, а ні з КМДА цьог оне помічає!
Журналісти випадково цим не зацікавляться? Зараз "ремонт" повним ходом! повернув до ст.м. Г Дніпра.
Це такі "нові" бордюри які привезли на заміну існуючим і втановлюють
9 миллиардов "для армии"...