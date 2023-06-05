Румунія очікує дефіциту цукру після заборони експорту з України

Рішення уряду України тимчасово заборонити імпорт цукру може призвести до його нестачі в Румунії – найбільшому імпортері.

Як пише видання Observator News, Румунія є найбільшим імпортером цукру з України. Із жовтня 2022 по квітень 2023 року вона ввезла майже 85 тис. тонн українського цукру, що в 26 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року, передає Європейська правда.

На румунський імпорт цукру з України припадає 30% загального обсягу його імпорту в Європейському Союзі.

Крім того, наразі в Румунії залишилися лише два цукрових заводи. Один із них, у місті Лудуш, в останні роки зазнав фінансових труднощів і був урятований на початку цього року.

"У нас був дуже великий контракт на липень, 15 тис. тонн, підписаний із Україною. Але виробник більше не зможе поставити цю кількість. Протягом двох місяців ми не зможемо бути присутніми з товаром. Покупці, безумовно, можуть очікувати підвищення цін на полицях. Товару дуже мало", – сказала акціонерка заводу Міхаела Неагу.

Виробництво власного цукру в Лудуші має розпочатись уже у вересні. Цукор робитимуть із буряків, які постачатимуть 250 румунських фермерів.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів запровадив тимчасову заборону на експорт цукру, яка діятиме з 5 червня по 15 вересня.

У Міністерстві економіки пояснили, що українські експортери більше 350 тис. тонн цукру та цукровмісної продукції, що складає 95% від прогнозу експорту на 2022\2023 маркетинговий рік. Тому таке рішення ухвалили задля уникнення дефіциту цього продукту в літньо-осінній період.