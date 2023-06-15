Екснардепку Королевську оголосили у розшук

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук колишню народну депутатку від забороненої "Опозиційної платформи – за життя" Наталю Королевську за підозрою у декларуванні недостовірної інформації.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства внутрішніх справ.



Зазначено, що Королівська розшукується за статтею ст.2-366 ч.1 – декларування недостовірної інформації. Запобіжний захід щодо неї не застосовувався.



Дата зникнення – 22 лютого 2023 року.

Як повідомлялося, у лютому прокурор САП спільно з детективами НАБУ повідомив про підозру народній депутатці Наталії Королевській.

Як наголосили в САП, вона не вказала у декларації за 2020 рік дві земельні ділянки в Обухівському районі загальною площею 0,829 га та вартістю понад 2,5 млн грн, а також житловий будинок та земельну ділянку, що розташовані в Московській області РФ вартістю майже 1,8 млн грн.

Загалом сума незадекларованих об’єктів нерухомого майна Королевської становить понад 4,32 млн грн, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Наприкінці лютого Верховна Рада проголосувала про припинення повноважень народних депутатів Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода. За даними ЗМІ, вони втекли з України перед початком російського вторгнення і живуть у ОАЕ.