Данія затвердила пакет військової допомоги Україні на 3 мільярда євро

Парламент Данії схвалив новий пакет військової допомоги Україні на 2,95 млрд євро на 2023-2028 роки.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

"Чудові новини з Копенгагена: парламент Данії схвалив черговий пакет військової допомоги Україні на 2,95 млрд євро на 2023-2028 роки. Дякую моїм дорогим друзям Мортену Бодскову, Трольсу Лунду Пульсену і народу Данії", – зазначив він.

Як повідомлялося, Данія планує збільшити свої витрати на військову допомогу Україні на 17,9 млрд крон ($2,59 млрд) в цьому і наступному роках. Фонд, із якого фінансується військова допомога Україні, був створений у березні. Тоді данські парламентарі погодилися внести до нього 7 млрд крон.

Цього року уряд виділить до фонду ще 7,5 млрд данських крон, а наступного – 10,4 млрд.

Раніше Данія оголосила про запуск соціальної програми данського інвестиційного фонду для України на загальну суму в 1 млрд данських крон, що становить приблизно $133 млн.