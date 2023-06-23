БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Данський пивоварний гігант Carlsberg продає бізнес і йде з Росії

Данський пивоварний концерн Carlsberg Group, якому у Росії належить ТОВ "Пивоварна компанія "Балтика", сьогодні підписав угоду про продаж свого російського бізнесу.

Як повідомляється у пресрелізі Carlsberg Group, завершення угоди потребуватиме згоди російської влади, тому терміни її завершення компанія не вказує.

"Щоб гарантувати, що процеси затвердження пройдуть якомога швидше, ми не можемо наразі надавати додаткові відомості. Угода про продаж не вплине на очікувані прибутки в 2023 році", – уточнили в компанії.

Читайте також: Голова пивоварного гіганта Carlsberg пообіцяв продати бізнес у Росії перед виходом на пенсію

Як повідомлялося, у звітності компанії Carlsberg оприлюднив плани підписати угоду про продаж бізнесу у Росії до середини 2023 року. У цій країні Carlsberg Group належить пивоварна компанія "Балтика", яка виробляє продукцію під 55 брендами, включаючи такі, як "Балтика", Tuborg, Zatecky Gus, Holsten.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, у березні 2022 року Carlsberg оголосив про рішення піти з російського ринку. Компанія оцінювала списання, пов'язані з цим рішенням, у 9,5 млрд данських крон (близько $1,4 млрд за поточним курсом).

З другого кварталу 2022 року російський бізнес компанії класифікується як актив, призначений для продажу, і не враховується у загальних фінрезультатах. За підсумками 2022 обсяг продажі продукції компанії в Росії знизився на 2,6%, водночас виторг зріс у 1,6 раза - до $593 млн.

За даними російських ЗМІ, Carlsberg може продати свою пивоварну компанію "Балтика" в Росії підконтрольній турецькій Anadolu Efes AB InBev Efes.

+5
23.06.2023 15:39 Відповісти
+4
Начебто все правильно і ми радіємо що західні компанії йдуть з кацапстану. Але ж вони не забирають з собою ті заводи-фабрики-підприємства. Так, не буде бренду Карлсберг. Буде якесь Кацаберг. Але це буде якісне пиво бо вся технологія осталась на місці. Холодильники, телевізори, пральні машини різноманітних світових брендів вироблялись в кацапії. Заводи не розібрали і не вивезли. Купа знаних автобрендів робила авто на своїх російських заводах. Всі ці цехи на залишились тепер у власності ваньків. Так що, на превеликий жаль, це не призведе до фізичної зупинки виробництва. Буде простий ребрендінг та пралки ЛДЖи будуть називатись ісконно-посконно. Мене досі цікавить той факт чому нічого подібного не відбувалось в Україні. Ніяких авто чи радіо заводів. Якщо не рахувати прикручування коліс до західних авто.
23.06.2023 17:10 Відповісти
+1
23.06.2023 15:45 Відповісти
А як же без лозунгу -- пєитє піво пенноє - в вас будут морди ******** .
23.06.2023 15:30 Відповісти
Уважение Carlsberg Group. Но, к сожалению, на работу ВПК РФ это не влияет.
23.06.2023 15:36 Відповісти
скоро на прилавках **********...

23.06.2023 15:38 Відповісти
23.06.2023 15:45 Відповісти
Буде там тепер пІво "Моча і точка"))
23.06.2023 15:56 Відповісти
23.06.2023 17:10 Відповісти
Тому що нашій влада все робила тільки з дозволу кацапів, а вони не дозволяли.
23.06.2023 17:52 Відповісти
Кацаберг
25.06.2023 14:02 Відповісти
Господи, і тут потрібна "згода російської влади"! Просто суцільне ганьбище!
23.06.2023 17:53 Відповісти
У Карлсберга немає якоїсь унікальної фіщки чи неймовірного присмаку! я писав цим чуматронам, що б не продавали у нас своє пиво - хай поцілують Путлєра в сраку! гарно, що ви всі марки перелічили! не буду купувати! дізлайк
23.06.2023 18:37 Відповісти
У Carlsberg більше 500 найменувань. Це так, для інформації...😉
24.06.2023 09:56 Відповісти
Від сидру будуть тисячами дохнути. То є гуд.
23.06.2023 18:37 Відповісти
Це фейки
На підприємсвах робили росіяни
Вони не зовсім мавпи
Підприємства робили і будуть робити. під другим брендом
З дозволу власників підприємств /отримуватимуть за аренду
Техніки заводу /
25.06.2023 13:59 Відповісти

