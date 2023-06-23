Данський пивоварний гігант Carlsberg продає бізнес і йде з Росії

Данський пивоварний концерн Carlsberg Group, якому у Росії належить ТОВ "Пивоварна компанія "Балтика", сьогодні підписав угоду про продаж свого російського бізнесу.

Як повідомляється у пресрелізі Carlsberg Group, завершення угоди потребуватиме згоди російської влади, тому терміни її завершення компанія не вказує.

"Щоб гарантувати, що процеси затвердження пройдуть якомога швидше, ми не можемо наразі надавати додаткові відомості. Угода про продаж не вплине на очікувані прибутки в 2023 році", – уточнили в компанії.

Читайте також: Голова пивоварного гіганта Carlsberg пообіцяв продати бізнес у Росії перед виходом на пенсію

Як повідомлялося, у звітності компанії Carlsberg оприлюднив плани підписати угоду про продаж бізнесу у Росії до середини 2023 року. У цій країні Carlsberg Group належить пивоварна компанія "Балтика", яка виробляє продукцію під 55 брендами, включаючи такі, як "Балтика", Tuborg, Zatecky Gus, Holsten.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, у березні 2022 року Carlsberg оголосив про рішення піти з російського ринку. Компанія оцінювала списання, пов'язані з цим рішенням, у 9,5 млрд данських крон (близько $1,4 млрд за поточним курсом).

З другого кварталу 2022 року російський бізнес компанії класифікується як актив, призначений для продажу, і не враховується у загальних фінрезультатах. За підсумками 2022 обсяг продажі продукції компанії в Росії знизився на 2,6%, водночас виторг зріс у 1,6 раза - до $593 млн.

За даними російських ЗМІ, Carlsberg може продати свою пивоварну компанію "Балтика" в Росії підконтрольній турецькій Anadolu Efes AB InBev Efes.