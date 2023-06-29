"Нафтогаз" забрав у Фірташа ліцензію на розподіл газу на Харківщині

Держкомпанія "Газорозподільчі мережі України" (Група Нафтогаз) з 1 липня отримала ліцензію на розподіл газу в Харківській області. У червні компанія також отримала відповідні повноваження у Дніпрі та Дніпровському районі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що раніше в цих регіонах діяльність з розподілу газу здійснювали приватні компанії з Групи РГК, яку пов’язують з мільярдером Дмитром Фірташем.

"Після приватизації облгазів, яка відбулася понад 10 років тому, виникла низка проблем у сфері газопостачання. Система розподілу фактично використовувалася безоплатно. Ми цей підхід кардинально змінили. Продовжуємо процес повернення під контроль держави майна, яке критично потрібне в умовах війни. Це питання національної безпеки", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Напередодні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала ліцензію АТ "Харківгаз", і тепер послуги з розподілу газу на Харківщині надаватиме нова Харківська філія ТОВ "Газорозподільні мережі України".

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Як повідомлялося, у травні Кабінет міністрів вже передав в управління державній компанії "Чорноморнафтогаз", що входить до групи "Нафтогазу", заарештовані активи низки облгазів. Вичерпний перелік переданих активів не був опублікований, однак більшість із них входили до групи РГК Дмитра Фірташа.

"Нафтогаз України" заявляв, що планує "інтегрувати" всі арештовані судом у травні минулого року газорозподільчі компанії ("облгази") до новоствореного ТОВ "Газорозподільні мережі", яке на 100% належить "Нафтогазу". Своєю чергою у РГК називали ці дії "рейдерським захопленням" бізнесу.

Фактично "інтеграція" передбачає переведення клієнтів облгазів та їх персоналу до нової компанії "Нафтогазу", водночас борги залишаться на арештованих компаніях під управлінням менеджерів НАК.

Колишній очільник "Оператора ГТС України" Сергій Макогон зауважував, що поступова передача функції розподілу газу від "облгазів" до нової компанії "Нафтогазу" може позбавити Оператора ГТС можливості стягнути багатомільярдні борги, які накопичили регіональні газорозподільчі компанії. Зокрема, "Кіровоградгаз" заборгував "Оператору ГТС" понад 300 млн грн, а загалом борг операторів газорозподільчих мереж (облгазів) перед Оператором ГТС сягає 16,5 мільярда гривень.

Нагадаємо, "Нафтогаз України" на початку вересня 2022 року зареєстрував ТОВ "Газорозподільні мережі України", ця компанія мала взяти в управління регіональні газові мережі, які використовували приватні облгази групи Дмитра Фірташа.