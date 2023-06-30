Окупанти зменшують присутність на території окупованої Запорізької АЕС, – розвідка
Окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції.
Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони.
Зазначається, що одними з перших зі станції поїхали троє співробітників "Росатому", які керували діями росіян.
Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з "Росатомом". Відповідно до отриманих вказівок, вони мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок – територія окупованого Криму.
"На сьогодні відомо про від’їзд на півострів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарева", – уточнили розвідники.
Також на території самої Запорізької АЕС та в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів.
Персоналу, що залишається на станції, дано вказівку "у разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну".
Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський із посиланням на дані української розвідки заявив, Росія розглядає сценарій теракту на окупованій Запорізькій АЕС з викидом радіації.
Із 23 червня в Україні розгорнуто роботу штабів, в яких присутні енергетики, надзвичайники, поліція та медики. 29 червня розпочалися масштабні навчання екстрених служб з подолання наслідків можливого теракту на окупованій Запорізькій АЕС.
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