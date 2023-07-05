За крок до націоналізації "Альфа-Банку": Зеленський увів санкції проти компаній Фрідмана та його партнерів

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 5 липня про застосування санкцій проти низки компаній, які створюють підстави для націоналізації "Сенс Банку" (колишній "Альфа-Банк") та низки інших активів росіян.

Відповідний указ президента №371/2023 від 5 липня оприлюднено на сайті голови держави.

"Кабінету міністрів разом зі Службою безпеки України та Національним банком України забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", – йдеться у документі.

Зокрема, до санкційного списку внесено 18 компаній, більшість з яких пов'язані з російськими олігархами Михайлом Фрідманом, Германом Ханом та Петром Авеном. Серед них – люксембурзька ABH Holdings SA та кіпрська ABH Ukraine Limited. Саме ці дві компанії є безпосередніми акціонерами українського "Сенс Банку" (раніше – "Альфа-Банк Україна").

Також під санкції потрапили кіпрські Alfastrakhovanie Holdings Limited, ABH Financial Limited, Seline Limited, Masline Holdings Limited, Fostar Limited, EXT Ltd, Viviga Limited, Fairacre Holdings Limited, Alfa Capital Holdings Limited (Британські Віргінські острови), російські АО "АБ Холдинг", ООО "ЮНС-Холдинг", АО "АльфаСтрахование", ООО "АС Финанс", ООО "АС Холдинг", ООО "АльфаСтрахование – ОМС", ООО "АльфаСтрахование – Жизнь".

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Останній банк "хороших" росіян: Як держава націоналізує "Альфа-Банк" Фрідмана

Як повідомлялося, у червні президент Володимир Зеленський підписав закон про виведення з ринку системних банків з підсанкційними власниками.

Раніше стало відомо, що Національний банк готує зміни до закону, які дозволять націоналізувати "Сенс банк", номінальними власниками якого залишаються російські олігархи Міхаіл Фрідман та Пьотр Авен. Це єдиний системно важливий банк, власником якого є підсанкційні росіяни.

Ним пропонується надати Нацбанку повноваження за певних обставин, пов’язаних із застосуванням санкцій до банку та/або власників істотної участі у банку, ухвалювати рішення про:

заборону підсакційній особі (фізичній та/або юридичній особі) набувати або збільшувати істотну участь в банку;

відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (що не визначений системно важливим) або про виведення з ринку системно важливого банку (націоналізація).

При цьому запроваджується можливість виведення системно важливого банку з ринку за відсутності у нього ознак неплатоспроможності – у разі застосування до банку або власника істотної участі у ньому блокуючих санкції.

Раніше стало відомо, що Національний банк готує зміни до закону, які дозволять націоналізувати "Сенс банк" (колишній "Альфа-банк"), номінальними власниками якого залишаються російські олігархи Міхаіл Фрідман та Пьотр Авен. Це єдиний системно важливий банк, власником якого є підсанкційні росіяни.

Водночас Нацбанк виводить з ринку інші банки підсанкційних росіян: 8 березня Національний банк вирішив ліквідувати "Форвард Банк", який належить підсанкційному російському магнату Рустаму Таріко. Крім того, 27 лютого Вищий антикорупційний суд (ВАКС) стягнув у дохід держави 88,89% акцій "Першого інвестиційного банку" (PIN Bank), які належать президенту московського ЦСКА Євгенію Гінеру.