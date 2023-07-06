Голова "Газпрому" знову погрожує "Нафтогазу" санкціями через позов до арбітражу

Спроби НАК "Нафтогаз України" вести арбітражні процеси проти російського "Газпрому" можуть стати підставою для запровадження російських санкцій.

Про це заявив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер, передає російський Інтерфакс.

Він зазначив, що "Нафтогаз" вже подав багатомільярдний позов до Росії до судів у США.

"У разі продовження таких недобросовісних дій "Нафтогазу", виключити не можна, що це може призвести до введення санкцій Російською Федерацією. Тоді вже будь-які відносини російських компаній із "Нафтогазом" будуть просто неможливі", – пригрозив Міллер.

Він звинуватив "Нафтогаз" у тому, що українська компанія відмовляється приймати газу у точці входу "Сохранівка", яка знаходиться на окупованій російськими військами території, однак вимагає оплати за транзит за чинним контрактом, який містить пункт "качай або плати".

Міллер також заявив, що "Газпром" не братиме участь у розгляді позовів проти себе в арбітражах Швейцарії та Швеції, оскільки ці країни приєдналися до санкцій проти Росії.

"У таких умовах "Газпром" вважає, що арбітражний розгляд нелегітимний і участь у процесі безглуздо. Надумані спроби "Нафтогазу" продовжити цей розгляд говорять про його неконструктивне ставлення до організації транзиту російського газу до Європи та загалом про вороже ставлення до Російської Федерації", – наголосив Міллер.

У вересні минулого року "Газпром" вже погрожував запровадженням російських санкцій проти "Нафтогазу", якщо українська компанія не відмовиться від своїх позовів до міжнародних арбітражів.

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Як повідомлялося, у 2022 році одразу кілька іноземних контрагентів почали арбітражні процеси проти російського "Газпрому". Зокрема, НАК "Нафтогаз України" ініціював арбітраж проти "Газпрому" у Міжнародному арбітражному суді Міжнародної торгової палати, де вимагає доплатити за невикористані російською компанією потужності для транзиту газу, відповідно до угоди від 30 грудня 2019 року, яка передбачає принцип "качай або плати".

Колишній голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявляв, що невиконання "Газпромом" своїх договірних зобов'язань за контрактом на транзит газу тягне за собою порушення угоди про врегулювання, відповідно до якої НАК відмовився від претензій у розпочатому у 2018 році арбітражі на суму $12,2 млрд.

Нагадаємо, у травні 2022 року Оператор ГТС через через втручання окупантів у роботу своїх об’єктів у зоні бойових дій припинив прийом газу з Росії у фізичній точці з’єднання "Сохранівка", яка забезпечувала близько третини транзиту російського газу в ЄС. При цьому Оператор ГТС вказував на можливість тимчасово перенести транзит газу з цієї точки на точку входу "Суджа".

Водночас у "Газпромі" заявили, що не вважають втрату "Оператором ГТС України" контролю над своїми об’єктами у зоні бойових дій підставою для оголошення форс-мажору і не буде перенаправляти обсяги газу на інший маршрут, запропонований українською стороною.