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Новини
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У Києві знову обмежили рух вантажівок через спеку

вантажівка

У четвер, 6 липня, у Києві через спеку ввели тепловий режим – запроваджені обмеження для руху великовагового транспорту.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва.

Обмеження тривають з 13:00. Вони поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом.

Зазначається, що час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму.

Автор: 

вантажі (1323) Київ (4714)


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