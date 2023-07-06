У Києві знову обмежили рух вантажівок через спеку

У четвер, 6 липня, у Києві через спеку ввели тепловий режим – запроваджені обмеження для руху великовагового транспорту.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва.

Обмеження тривають з 13:00. Вони поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом.

Зазначається, що час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму.