Мін’юст та Мінекономіки змінять систему закупівель продуктів для тюрем

Міністерство юстиції України, у підпорядкуванні якого знаходиться "Генеральна дирекція державної кримінально-виконавчої служби України", та Міністерство економіки та продовольства готові вдосконалити підходи до закупівлі продуктів харчування та зробити їх максимально прозорими.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, передає Інтерфакс-Україна.

"Мін'юст фактично нічим не відрізняється від будь-якого іншого класичного покупця на ринку, який хоче придбати якісний товар за найкращою ціною. У цьому аспекті документи та всі інші нюанси, які виступають рамкою відповідного процесу, не є самоціллю. Наша мета – отримати якісні продукти, якими ми зможемо нагодувати людей, щоб вони були ситі та здорові", – запевнив Малюська.

Він уточнив, що наразі в Україні відбувають покарання 43 тис. ув'язнених та засуджених, а також військовополонені. У країні функціонує 87 виправних установ. У кожній області їх налічується приблизно 3-5, на Закарпатті – одне, у Дніпропетровській області – 11.

У Мін'юсті нагадали, що норми харчування осіб, які відбувають покарання, регулюються низкою постанов Кабінету міністрів. Згідно з нормами, добова норма на одного засудженого становить 1700 г продуктів, добова потреба системи ДКВСУ – 73,1 тонни продуктів, або 26,68 тис. тонн на рік.

Мінімальна потреба в коштах на закупівлю продуктів становить 722,1 млн грн. Держбюджетом у 2023 році передбачено на ці потреби 658,3 млн грн.

Найбільші обсяги закупівель припадають на борошно пшеничне 1 сорту, місячний обсяг закупівель якого – 581 тонна, річний – 6,97 тис. тонн, картопля – 524,6 тонни та 6,3 тис. тонн відповідно, крупи (пшенична, ячмінна, перлова, кукурудзяна) – 183,6 тонни та 2,2 тис. тонн, заморожене м'ясо яловичини та заморожена риба – по 131,2 тонни та 1,574 тис. тонн кожної позиції.

У закупках продуктів харчування також обов'язковими є соняшникова олія (78,7 тонни щомісяця та 944,3 тонни щорічно), макарони (26,2 тонни та 314,8 тонни) та цукор (39,3 тонни та 472,1 тонни), горох (26,2 тонни та 314,8 тонни). У раціоні затриманих також передбачені овочі: капуста, буряк, морква та цибуля, щомісячні закупівлі яких сягають 288,4 тонни, а щорічні – 3,461 тис. тонн.